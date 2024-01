Gemeenteraad stemt nogmaals motie voor doortrekking Poperingse ring

Tijdens de gemeenteraad van maandagavond werd een motie gestemd voor de Vlaamse overheid rond mobiliteitsproblemen in Poperinge. Ondermeer vraagt de stad de ringlaan door te trekken om die te sluiten. Het gaat om 800 meter tussen de Krombeekseweg en de Duinkerkestraat

Het stadsbestuur stuurt twee moties naar Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit. Poperinge vraagt meer inspanningen om de doorstroming en veiligheid langs de stadsring te verbeteren. Met de tweede motie wil de stad dat het openbaar vervoer geoptimaliseerd wordt, met aandacht voor lokale knelpunten.

“Het stadsbestuur pleit al jaren bij de Vlaamse overheid om de stadsring, de R33 te vervolledigen. Het betreft een belofte uit 2005. Nu ontbreekt er een stuk tussen de kruispunten met de Krombeekseweg en de Duinkerkestraat. Daardoor komt dat verkeer in een deel van de bebouwde kom terecht. Vooral in de woonstraat Diepemeers zijn er problemen met de verkeersveiligheid en -leefbaarheid. De rijbaan werd stuk gereden door het vele zware verkeer. De staat van de weg bewijst dat die daar niet voor geschikt is. Ook wat verderop, langs het gehucht ’t Vogeltje, is er te veel zwaar verkeer”, aldus burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Rotonde Elverdingseweg

Daarnaast vraagt Poperinge een rotonde op het gevaarlijke kruispunt van de stadsring met de Elverdingseweg. Op andere soortgelijke kruispunten langs de R33 bleken rotondes met afgescheiden fietsoversteken een uitstekende oplossing voor de verkeersdoorstroming en de veiligheid van alle weggebruikers. Het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid blijft vasthouden aan z’n voorstel om in plaats daarvan verkeerslichten te installeren. Het dossier zit in een impasse. Dirk Hebben (Groen) opteerde voor lichten, omdat dit minder omslachtig is, minder werken en geen onteigeningen noodzaakt. Volgens de burgemeester zijn geen onteigeningen nodig, en moet er sowieso gewerkt worden voor de aanpassing voor de fietsers.

Structureel onderhoud en herstellingen

“De stadsring is een belangrijke weg, maar is algemeen in slechte staat. Structureel onderhoud en herstellingswerken zijn nodig, maar ook daar blijft actie van de Vlaamse overheid uit”, aldus schepen Klaas Verbeke (CD&V).

Vervoersplan De Lijn

Poperinge stuurt Lydia Peeters tegelijk een tweede motie over het openbaar vervoer. Het bestuur vraagt meer inspanningen om de planning te optimaliseren en lokale knelpunten aan te pakken. Het nieuwe vervoersplan van De Lijn ging enkele weken geleden van start. Het stadsbestuur kreeg daarover heel wat klachten, voornamelijk uit de omgeving Watou. Inwoners raken niet meer vlot van en naar school of het werk in Ieper, of ze komen te laat. Na de halteoefening van De Lijn vroeg het stadsbestuur nochtans om de reisweg en de haltes langs de Douvieweg, in Sint-Jan-ter-Biezen en langs de Watouseweg te behouden. Dat voorstel werd niet gevolgd.

Vanuit de oppositie kwamen vragen rond de afschaffing van de pendeldienst tussen het Mariaziekenhuis en Jan Yperman. “Dit heeft niets te maken met De Lijn, het is een private onderneming van het ziekenhuis. Toch schreven wij een brief naar ziekenhuis voor het behoud, maar we kregen nog geen antwoord”, aldus de burgemeester.