Gemeente zet nieuwe stap in digitale dienstverlening: “Online afspraken maken”

Sinds 1 maart zet de gemeente Ledegem een nieuwe stap richting een meer digitale dienstverlening. Zo werd een nieuw digitaal afsprakensysteem gelanceerd. Maar je kan ook nog steeds bellen om een afspraak vast te leggen.

Voortaan moeten bewoners van de gemeente niet langer meer bellen of mailen om een afspraak te maken met een van de gemeentediensten. “Via het nieuwe systeem kan men vanuit zijn zetel online een afspraak maken op het tijdstip dat het best past”, aldus burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD). Bewoners krijgen in de bevestiging van hun afspraak per mail al meteen een overzicht van welke documenten ze moeten meebrengen voor deze afspraak. Kort voor die afspraak krijgt men ook nog eens via mail een herinnering. “Is er iets tussengekomen, dan kan de burger de afspraak ook eenvoudig naar een ander moment verplaatsen.”

Extra service

Met het initiatief wil de gemeente mee springen op de trein van de digitalisering. “Het is een sprekend gemak om zelf je afspraak te kunnen maken, net zoals we het op vandaag ook bijvoorbeeld al doen om naar de huisarts te gaan. We zijn er ons echter ook van bewust dat niet iedereen even digitaalvaardig is. We bieden deze optie dan ook als extra service aan. Minder digitaalvaardige bewoners kunnen nog steeds bellen of langskomen om een afspraak te maken.”

Een afspraak maken kan via www.ledegem.be/afspraak of rechtstreeks via de productpagina op de website. Op de webpagina van de Kids-ID kan men bijvoorbeeld rechtstreeks een afspraak voor dit product inboeken.

Het nieuwe systeem helpt ook om de klanten vlotter tot aan de juiste spreekruimte of het juiste loket te brengen. “We voorzien zowel in het onthaal als in het administratief centrum diverse schermen met info over vergaderingen. In de wachtzaal hangt er een scherm dat aangeeft wanneer een klant aan de beurt is en waar hij of zij naartoe moet.”

E-inclusie

De gemeente wil niet enkel inzetten op het digitale luik binnen de dienstverlening, maar doet ook extra inspanningen om kwetsbare doelgroepen wegwijs te maken. “We willen extra inzetten op e-inclusie. Digitale uitsluiting is een reëel risico in deze maatschappij”, aldus schepen Wally Corneillie (CD&V).

Enerzijds werkt het lokaal bestuur dit jaar samen met het dienstencentrum enkele activiteiten uit. Daarnaast tekende Ledegem samen met de regio Midwest in op diverse Vlaamse subsidies om digitale ongeletterdheid aan te pakken bij kwetsbare doelgroepen. “Concreet zal erin de gemeente als proefproject een digipunt opgezet worden en gaat er in de nabije toekomst een digicoach aan de slag. Deze projecten staan momenteel nog in de steigers, maar zijn voorzien in 2023.” (Bert Feys)