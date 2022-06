Gemeente Wingene wil duidelijkheid over stikstofakkoord

Het gemeentebestuur heeft een advies geschreven aan de Vlaamse Overheid rond het stikstofakkoord. Men vraagt om een duidelijke juridische en economische onderbouwd kader zodat landbouwers meer duidelijkheid krijgen.

De landbouwers maken zorgwekkende tijden mee. Een nieuw stikstofakkoord maakt hun werk er niet eenvoudiger op en het is niet duidelijk hoe ze hun landbouwactiviteit in de toekomst kunnen verderzetten. Milieuambtenaar Jan Albers vertelde tijdens de gemeenteraad wat meer over het Vlaamse stikstoffenakkoord dat momenteel nog in procedure loopt.

“Men wil met het lopende stikstoffenakkoord de kwaliteit van de Europese natuur verbeteren. Het stikstofdossier gaat vooral over de veel te hoge stikstof- en ammoniakuitstoot die afkomstig zijn van de landbouw. Volgens de Europese Habitatrichtlijnen moeten de gebieden van het Natura-2000 netwerk in goede staat gebracht of gehouden worden. In onze gemeente gaat het om de Munckebossen, de Vagevuurbossen en het Sint-Pietersveld. Het stikstoffenakkoord, dat een effect heeft op de hele voedsel- en landbouwketen stuurt aan op een verplichte of vrijwillige veeteeltafbouw. Hierover is er, ook in onze gemeente, heel wat ongerustheid.”

Duidelijkheid

Schepen van landbouw Hedwig Kerckhove (CD&V) vult aan: “Wingene is een ondernemende landbouwgemeente. We tellen op ons grondgebied 263 landbouwbedrijven. Het gaat om actief landbouwgebruik met akkerbouw, grasland, groenteteelt, boomkwekerij en sierteelt, varkens- en rundvee en pluimvee. Onze landbouwers die de gevolgen van het veranderende klimaat zeer sterk ervaren, verdienen een juridisch en economisch onderbouwd kader om verder duurzaamheid te kunnen exploiteren. We moeten het belang van en het nut van onze boeren ondersteunen.”

Advies

Vanuit de gemeente Wingene werden er 92 bezwaren ingediend. Vanuit de Vlaamse Overheid werden de bedrijven op kaart gebracht en onderverdeeld in zones. “Op het PAS (Programma Aanpak Stikstof) staan de zones duidelijk vermeld. In onze gemeente hebben wij geen rode, donkeroranje en oranje bedrijven. De rode bedrijven of de piekbelasters moeten dicht tegen 2025. Met het voltallige schepencollege besloten we om in nauw overleg met de landbouwers, om een advies te formulieren voor de Vlaamse regering. We willen een duidelijk signaal geven en onze boeren steunen. Het is dan ook goed om te weten dat de landbouwers er niet allen voor staan.”

Het advies werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraad en daarna wordt het aan de Vlaamse overheid bezorgd.

(NS)