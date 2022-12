Gemeente Pittem haalt premie voor restauratie Plaatsmolen binnen

Het gemeentebestuur van Pittem mag rekenen op een voorlopig premiebedrag van 434.768,14 euro voor de restauratie van de Plaatsmolen. De gemeente ontvangt de premie van het Agentschap Onroerend Erfgoed en krijgt nu drie jaar de tijd om de laatst overgebleven molen in Pittem in ere te herstellen.

De Plaatsmolen of Molen Goethals staat in de Schuiferskapellestraat, langs het traject van de Molenlandroute in de onmiddellijke omgeving van de sportsite van Pittem. De stenen molen werd in 1910 opgetrokken en in 1949 buiten gebruik gesteld. In 1973 werd het gemeentebestuur eigenaar van de molen. Sinds 1985 is de Pittemse molen beschermd als monument. “In 2009 ontmantelden we de Plaatsmolen; het binnenwerk bewaren we sindsdien in onze technische loods. We bouwden de romp in 2013 volledig her op, maar het eigenlijke plan van mijn voorganger, ereschepen Paul Lambrecht, was om het monument ook technisch te herstellen zodat de molen terug kan draaien”, vertelt Heidi Lievrouw, schepen van gebouwen, patrimonium en erfgoed.

Subsidies loskrijgen voor de molentechnische restauratie was geen sinecure en het geduld werd grondig op de proef gesteld. “Inhoudelijk was onze aanvraag voor een premie al goedgekeurd in 2014, maar het Agentschap Onroerend Erfgoed gaf steeds de voorkeur aan andere en dringendere erfgoeddossiers – waarbij er bijvoorbeeld al sprake was van verval. In feite was onze molen door de eerdere restauratiewerken simpelweg in een te goede staat”, vult burgemeester Denis Fraeyman aan.

Relanceplan Vlaamse Veerkracht

Nu komt er dankzij het Relanceplan “Vlaamse Veerkracht” van de Vlaamse regering schot in de zaak. De middelen voorzien binnen het Relanceplan zijn bedoeld om het economische en maatschappelijke weefsel te herstellen na de coronapandemie. Daarvan wordt 100 miljoen euro geïnvesteerd in onroerend erfgoed, waaronder tal van aanvragen voor restauratiepremies die net zoals de Plaatsmolen nog op de wachtlijst stonden. Het gemeentebestuur van Pittem krijgt nu tot 1 september 2025 de tijd om de molen volledig te restaureren en terug maalvaardig te maken. Het gemeentebestuur wordt hiervoor bijgestaan door een erfgoedconsulent die aan het project werd toegewezen door het Agentschap Onroerend Erfgoed.