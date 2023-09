Geen biedingen voor voormalig AVEVE-gebouw in Langemark: “We weten wel dat er interesse is van projectontwikkelaars”

De verkoop van het voormalige AVEVE-gebouw door de gemeente via Biddit is op een sisser uitgelopen. Er kwam geen enkel bod binnen. Het bestuur zal zich nu beraden over een andere manier om het vastgoed te koop aan te bieden. “Misschien was het medium Biddit niet het meest geschikt om zo’n verkoop te realiseren”, zegt burgemeester Dominique Cool (N-VA).

In september 2020 kocht de toenmalige coalitie van CD&V en N-VA de gebouwen van het vroegere AVEVE op het hoek van de Boezingestraat en de Korte Ieperstraat voor 900.000 euro met het idee om er diverse verenigingen en het kunstonderwijs onder te brengen. Een jaar later barst de coalitie en de nieuwe meerderheid van N-VA, Vooruit en TOPE8920 besliste prompt om het AVEVE-gebouw weer op de markt te zetten.

Geen bod

De verkoop gebeurde via het online platform Biddit. Een beëdigd schatter zette de prijs op 725.000 euro, maar je kon bieden vanaf 653.000 euro. De biedingsperiode liep van 18 september tot 26 september. “Er is echter geen bod binnengekomen”, zegt burgemeester Dominique Cool (N-VA). “Nu gaan we ons beraden hoe we dat op een andere manier zullen verkopen. We weten wel dat er een zekere interesse is. Verschillende projectontwikkelaars hebben inlichtingen ingewonnen over het stuk vastgoed. Mogelijks een heikel punt is dat men geen opschortende voorwaarden kan definiëren via Biddit.”

Voorbehoud

Opschortende voorwaarden betekent dat een verkoop niet doorgaat als bijvoorbeeld een lening of een vergunning voor de realisatie van een bepaald project niet kon gekregen worden. “Dat is volgens ons de reden dat er in dit geval daar een zeker voorbehoud voor is. Misschien was het medium Biddit niet het meest geschikt om zo’n verkoop te realiseren. We hadden natuurlijk liever gehad dat het probleem al meteen opgelost was, maar we gaan gewoon door met onze plannen om dit gebouw te verkopen.” (TOGH)