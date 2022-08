Frederiek Vermeulen uit Ichtegem is nieuw politiek directeur CD&V

Frederiek Vermeulen, voorzitter van CD&V Ichtegem is nu ook de nieuwe politiek directeur van de politieke partij CD&V. Hij zal samen met partijvoorzitter Sammy Mahdi de partijpunten van CD&V opnieuw op punt stellen. “Frederiek heeft al een heel impressionante loopbaan afgelegd en we zijn er van overtuigd dat hij het zeer goed zal doen”, vertelt woordvoerder Jan Vanderhoeven.

Het begon allemaal in 2003. Toen engageerde Frederiek Vermeulen uit Ichtegem zich voor de Christen-Democratische Studenten (CDS) tijdens zijn studies van Toegepaste Economische Wetenschappen aan de KU Leuven. Later sloot hij zich aan bij Jong CD&V, waar hij huidig voorzitter Sammy Mahdi leerde kennen.

“Partijvoorzitter Sammy Mahdi wil jonge mensen kansen geven”

Vandaag is Vermeulen voorzitter van CD&V in Ichtegem, fractieleider van de gemeenteraad en sinds kort ook nieuw politiek directeur van de CD&V. “Partijvoorzitter Mahdi was op zoek naar een jong, dynamisch profiel. Met de werkervaring van Vermeulen sinds 2009 voor Europese Autoriteit voor effecten en markten heeft hij de juiste capaciteiten. In 2019 stond Frederiek ook op de lijst voor de lokale verkiezingen. Hij heeft dus al een heel impressionante loopbaan afgelegd”, vertelt woordvoerder Jan Vanderhoeven.

Partijstandpunten uitwerken

De voornaamste taak van Vermeulen als nieuw politiek directeur wordt het uitwerken van de politieke standpunten van CD&V. “Mahdi heft als voorzitter een bepaalde ideologische lijn. Hij heeft daar al over verteld in zijn boek en op de laatste familiedag. Het is de eerste en belangrijkste taak van de politiek directeur om die lijn te vertalen naar duidelijke partijstandpunten.”

“Frederiek zijn keuze om te stoppen op Europees niveau toont dat hij veel vertrouwen heeft in onze partijvoorzitter”

“Daarnaast moeten alle afdelingen van een politieke partij goed op elkaar afgestemd zijn. De communicatie tussen bijvoorbeeld de studiedienst en de parlementairen moet vlot verlopen. Dat behoort ook tot het takenpakket van Frederiek”, gaat Vanderhoeven verder. Uiteindelijk zal Vermeulen ook mee de strategische toekomst van de partij bepalen en mee aan het roer staan bij verschillende keuzes.

“We zijn erg blij dat Frederiek zijn internationale carrière los laat om verder aan de slag te gaan bij de CD&V. Dat toont zijn politieke engagement en zijn vertrouwen in onze partijvoorzitter. Anderzijds heeft Mahdi ook veel vertrouwen in Vermeulen. Mahdi wil net de jonge en talentvolle mensen kansen geven. Frederiek heeft de politieke kennis en past volledig bij onze partij”, besluit Vanderhoeven.