Factuur vergeten? Dat is dan 185 euro extra: Melissa Depraetere (Vooruit) wil wanpraktijken in de schuldindustrie aanpakken

Een boete van 58 euro liep door wat verstrooidheid op tot 243 euro. Het overkwam de Harelbeekse Jasna Demeyere, die de wanpraktijken van de schuldindustrie aan den lijve ondervond. Daar wil Melissa Depraetere (Vooruit) nu paal en perk aan stellen. “Die maakt woekerwinsten op de kap van kwetsbare mensen, maar ze viseren evengoed mensen die één keer een factuur vergeten te betalen. Onaanvaardbaar.”

Vandaag kan een kleine schuld van een onbetaalde factuur razendsnel leiden tot een grote schuldenlast met herinneringsbrieven en bijkomende kosten. “En daar wordt niemand beter van”, stelt Melissa Depraetere.

“De schuldenaar wordt dieper in de miserie geduwd en de schuldeiser ziet vaak geen cent extra. De enigen die hier voordeel uithalen, zijn de incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en advocaten.”

In 2017 bracht Vooruit als eerste de problemen van de schuldindustrie aan het licht. “Toen werd daar door andere partijen minnetjes over gedaan, terwijl het een van de meest onderschatte problemen in onze samenleving is.”

De voorstellen die Vooruit al jaren op tafel legt, worden nu uitgevoerd. De eerste herinnering voor een factuur moet gratis zijn en de herinnering moet melding maken van mogelijke bijkomende kosten bij een te late betaling.

Boete maal vier

Geen moment te vroeg, vindt ook Jasna Demeyere (23). De Harelbeekse, die als psychosociaal begeleider bij Slachtofferhulp werkt, kreeg in november 2022 een verkeersboete van 58 euro in de bus, maar zag die oplopen tot liefst 243 euro. “Maal vier”, zegt ze.

“Ik was toen net in mijn nieuwe job gestart en had in Roeselare een straat genomen die op bepaalde uren van de dag voor gemotoriseerd verkeer afgesloten is. Terwijl mijn gps me die weg wél instuurde…”

De initiële boete raakte bedolven onder een pak andere administratie, maar een herinnering kreeg Jasna nooit onder ogen. “Tot enkele weken geleden plots een gerechtsdeurwaarder bij ons thuis stond. Die maande ons aan tot onmiddellijke betaling, want we hadden eerder al een aangetekende brief ontvangen, zei hij.”

“Die bestond blijkbaar effectief, maar wij hebben die nooit gezien. Die brief was ook ondertekend, maar de handtekening kwam niet overeen met die van mij of van mijn ouders.”

Jasna, die de oorspronkelijke boete van 58 euro ondertussen netjes betaald heeft, mailde vorige week haar volledige verhaal naar het betrokken incassobureau. “Nu wacht ik op antwoord. Ik hoop dat alles hiermee ten einde komt, maar het was wel serieus schrikken. Als jonge twintiger zo’n bedrag moeten neertellen, daar word je niet blij van.”

“Ik kan me voorstellen dat dergelijke verhalen heel veel andere mensen in financiële problemen kunnen storten. Net daarom vind ik het goed dat deze praktijken aangepakt worden. Ikzelf zal alvast mijn papierwerk nóg beter bijhouden. Dit wil ik geen tweede keer meemaken.”

Maximaal plus 20 euro

Het wetsvoorstel wordt op donderdag 13 april definitief goedgekeurd. Straks krijg je na ontvangst van de eerste herinnering nog minstens veertien dagen de tijd krijgen, vooraleer extra kosten in rekening worden gebracht.

“De extra kosten bij te laat betalen, worden ook geplafonneerd”, benadrukt Melissa Depraetere. “De buitengerechtelijke invorderingskosten kunnen momenteel gigantisch oplopen, zelfs bij kleine schulden.”

“Zo kan een parkeerretributie van 40 euro leiden tot een schuldbedrag van honderden euro’s. Een kost die niet in verhouding staat met het werkelijke nadeel dat de schuldeiser lijdt. Voortaan zal er nog maximum 20 euro extra aangerekend kunnen worden wanneer het verschuldigd saldo lager of gelijk is aan 150 euro.”

Bovendien wordt het toezicht op de professionele invorderaars verscherpt doordat advocaten en gerechtsdeurwaarders voortaan, net zoals incassobureaus, voor deze activiteit onder het toezicht komen van de FOD Economie.

“Schulden moeten betaald worden, maar niet tegen elke prijs. Gedaan met cowboys die gigantische winsten maken op de kap van de consument. Deze beslissing is een belangrijke stap om mensen te beschermen tegen de verderfelijke schuldindustrie. Deze praktijken leiden niet zelden tot een schuldenspiraal.”

“Met deze nieuwe wet gaan we misbruiken tegen en geven we kwetsbare mensen wat meer ademruimte.” Het wetsvoorstel wordt donderdag 13 april definitief goedgekeurd.