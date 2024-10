Europese topvrouw Ursula von der Leyen even in Brugge om academiejaar Europacollege te openen

Maandagnamiddag was Ursula von der Leyen (66), de voorzitter van de Europese Commissie, te gast in Brugge. Zij opende officieel het nieuwe academiejaar van het Europacollege tijdens een plechtigheid in het Concertgebouw.

Voor het bezoek van de Duitse CDU-politica, die in Elsene geboren werd, arts van opleiding is en tot 2019 de Duitse minister van Defensie was, waren er strenge veiligheidsmaatregelen.

Nipt herverkozen

Ursula von der Leyen, sinds 2019 de eerste vrouwelijke voorzitter van de Europese Commissie, werd door het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes in 2022 en 2023 uitgeroepen tot de machtigste vrouw ter wereld. Op 18 juli werd zij door de Europese Parlementsleden (nipt) herkozen als Commissievoorzitter. Ze kreeg 401 stemmen op een totaal van 720 parlementsleden.

In het Concertgebouw, dat vol studenten van het Europacollege zat, werd Ursula von der Leyen verwelkomd door rector Federica Mogherini, die zelf nog minister van Buitenlandse Zaken was in Italië. Studenten Michiel Spijkman en Emilia van Wijmeersch zongen de hit ‘I ain’t got you’ van Alicia Keys. Naast afgevaardigden van de studenten nam Herman Van Rompuy, voormalig voorzitter van de Europese Raad het woord. Hij is immers voorzitter van de raad van bestuur van het Europacollege.

Gehackt?

Opvallend detail: maandagnamiddag waren de website van het Europacollege en het YouTube-kanaal waarop het gebeuren live gestreamd werden niet consulteerbaar. Gehackt naar aanleiding van het bezoek van Ursula von der Leyen?