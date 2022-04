Ere-schepen van Lo-Reninge Maurice Feryn overleden

In Lo is op maandag 18 april Maurice Feryn (86) overleden.

De gepensioneerde dierenarts was OCMW-voorzitter in Lo-Reninge van 1977 tot 1988 en schepen van 1989 tot 1994. Hij werd geboren op 19 februari 1936 in Veurne. Maurice Feryn was de echtgenoot van Cecile Vandenbussche en de vader van Hans, Els en Annie. Hij had ook vijf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

In 2016 kende het stadsbestuur van Lo-Reninge de titels van erevoorzitter van het OCMW en ere-schepen toe aan Maurice Feryn.

De begrafenis vindt plaats op zaterdag 23 april om 12 uur in de Sint-Pieterskerk in Lo. (KVCL)