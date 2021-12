Afgelopen weekend werd Elise Sticker uit Veurne verkozen tot nationaal ondervoorzitter van de Jongsocialisten. Elise is recent actief bij de jongerenpartij, maar startte haar maatschappelijk engagement al eerder bij ‘Erdoor’.

“’Erdoor’ was een groep van jongeren die een jaar geleden drukte waar het pijn deed. Uit verschillende hoeken kon je horen dat jonge mensen het erg moeilijk hadden met de lockdownmaatregelen. Zelf zat ik toen wel goed in m’n vel, maar wanneer ik mijn oor te luisteren legde bij studiegenoten of kennissen hoorde ik dat het probleem veel groter was dan de aandacht die het maar kreeg. Met ‘Erdoor’ probeerden wij het belang van mentaal welzijn bij jongeren over te brengen naar de bevoegde beleidsmakers”, aldus Elise Sticker, de kersverse ondervoorzitter die zich ook bij de Jongsocialisten wil verder inzetten voor het mentale welzijn van jongeren.

Aandacht voor jongeren

“Ondertussen zijn we een jaar verder en is er eigenlijk bitter weinig veranderd. Met de nieuwe maatregelen hebben we opnieuw heel wat jongeren en studenten in hun kot gestoken. Er blijft weinig ademruimte over om ontspanning te zoeken en onbezonnen jong te kunnen zijn. Met de coronacrisis valt niet te onderhandelen, wel met het welzijn van onze jongeren. De pandemie vraagt nog steeds strikte maatregelen, maar we moeten daarbij veel meer aandacht hebben voor jongeren die niet goed in hun vel zitten. Voor hen moet er voldoende psychologische begeleiding voorzien worden, op school en in de campus, maar ook dicht bij huis. Met Jongsocialisten wil ik voor hen in de bres springen en hun stem in Brussel laten weerklinken.”

Oskar Seuntjens uit Kalmthout werd als de nieuwe nationale voorzitter verkozen van Jongsocialisten.