Elise Sticker is nieuwe ondervoorzitter Jongsocialisten: “Veel meer aandacht nodig voor jongeren die niet goed in hun vel zitten”

Als pas verkozen nationaal ondervoorzitter van de Jongsocialisten wil Elise Sticker (21) zich vooral verder inzetten voor het mentale welzijn van jongeren. Dat maatschappelijke engagement had ze al eerder dit jaar kracht bijgezet met de lancering van het digitale platform Erdoor, dat de aandacht van de bevoegde beleidsmakers vestigt op het belang van mentaal welzijn bij jongeren en hun noden.

Elise Sticker (21) studeert politieke wetenschappen in Gent en wilde niet bij de pakken blijven zitten toen ze zag hoe de coronacrisis er stevig inhakte bij alle groepen in de samenleving, niet in het minst bij jongeren en studenten. Ze merkte dat alsmaar meer jongeren ‘erdoor zaten’. Samen met enkele Twittervrienden richtten ze het platform ‘Erdoor’ op om aandacht te vragen voor het mentale welzijn van jongeren.

Steeds op laatste plaats

“We betreurden het dat er vanuit het Overlegcomité en politieke hoek weinig aandacht was voor de situatie van jongeren en studenten tijdens de coronacrisis”, zegt Elise. “Wij merkten dat studenten altijd op de laatste plaats kwamen, hoewel er toch wel mogelijkheden waren voor het onderwijs. We hebben gebrainstormd online en gepolst via diverse sociale mediakanalen of er interesse was om iets aan onze situatie te doen. Op basis van de gekregen input hebben we een aantal standpunten gebundeld. Voor alle duidelijkheid: het gaat niet alleen om studenten, maar om alle jongeren in volle ontwikkeling. Dus ook werkzoekende jongeren, zij die pas een nieuwe job zijn gestart en van thuis uit moeten werken zonder dat ze de bedrijfscultuur of hun collega’s al kennen… Ondertussen zijn we een jaar later en is er eigenlijk bitter weinig veranderd. Met de nieuwe maatregelen hebben we opnieuw heel wat jongeren en studenten in hun kot gestoken. Er blijft weinig ademruimte over om ontspanning te zoeken en onbezonnen jong te kunnen zijn. Met de coronacrisis valt niet te onderhandelen, wel over het welzijn van onze jongeren.”

In de bres

“Dat de basis- en middelbare scholen open kunnen blijven, is essentieel voor het sociale welzijn op korte termijn. Voor studenten uit het hoger onderwijs kan gedeeltelijk digitaal onderwijs wel, want de zelfredzaamheid is groter. Toch is er veel meer aandacht nodig voor jongeren die niet goed in hun vel zitten, met voldoende psychologische begeleiding, op school en in de campus, maar ook dicht bij huis. Minister Frank Vandenbroucke heeft een positieve eerste stap gezet voor laagdrempelige en betaalbare psychologische hulp, maar het gaat te traag en de wachtlijsten zijn te lang. Met Jongsocialisten wil ik hiervoor in de bres springen en de stem van deze jongeren in Brussel laten weerklinken.”

“Als nationaal bestuur moeten we op een professionele manier een duidelijk plan en de krijtlijnen voor een toekomstvisie op de lange termijn uitzetten”, besluit Elise. “De afstand tussen het lokale en nationale niveau moet veel kleiner worden. Regelmatig en structureel bezoek van nationale bestuursleden aan lokale afdelingen moet vanzelfsprekend zijn zodat ze weten wat er lokaal leeft en wat de noden zijn.”