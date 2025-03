“Een Vlaams minister in een deftige pyjama”: Melissa Depraetere steekt de draak met ‘onderbroekenvoorval’ Ben Weyts

Vlaams minister van Onderwijs Melissa Depraetere (Vooruit) deelde naar aanleiding van Pyjamadag een video op Instagram met een knipoog naar het ‘onderbroekenvoorval’ van Ben Weyts vorig jaar. Weyts (N-VA), die toen nog minister van Onderwijs was, ging die dag op een klasbezoek in Leuven en zat in zijn boxershort en t-shirt tussen de leerlingen. “Je moet tegen een stootje kunnen. Het leven is al serieus genoeg, dan moeten we zelf ook kunnen lachen”, reageert Weyts.

Vrijdag 14 maart wordt er voor de 10de keer Pyjamadag georganiseerd in Vlaanderen. Dat is een initiatief vanuit Bednet vzw. Die organisatie ondersteunt leerlingen, die door ziekte niet naar school kunnen om op andere manieren, zoals online hun lessen te volgen. Met Pyjamadag nodigt Bednet iedereen uit om in hun pyjama naar school of werk te gaan in solidariteit met wie te ziek is hiervoor.

“Bednet is heel belangrijk dat echt iedereen lessen kan volgen en met de vriendjes in contact kan staan”

Minister van Vlaams Onderwijs Melissa Depraetere (Vooruit) uit Harelbeke deed ook mee aan het initiatief en ging vandaag in pyjama werken. “Bednet zorgt ervoor dat veel kinderen die langdurig ziek zijn, thuis of vanuit het ziekenhuis les kunnen volgen en dat ze op die manier ook contact hebben met hun klas en met medestudenten. Dat initiatief is heel belangrijk daarom heb ik ook vandaag een pyjama gedaan. Gelukkig een Vlaamse minister in een deftige pyjama: belangrijk. Vooral een dikke merci aan Bednet voor al het werk dat jullie doen en jullie engagement!” (Lees verder onder de video)



Ludieke knipoog

In de video van minister Depraetere zit er een knipoog naar pyjamadag vorig jaar toen minister Ben Weyts, dan nog bevoegd voor onderwijs, in zijn pyjama, aldus een boxershort opduikt in een klas in Leuven. “Het is ook maar een ludieke knipoog. De focus ligt op Bednet en wat we voor die kinderen kunnen doen”, klinkt het vanuit het kabinet van minister Depraetere.

“Je moet tegen wat speelse kritiek en een stootje kunnen”

Ben Weyts, die op vandaag viceminister-president is van de Vlaamse Regering en minister van Begroting en Financiën, Vlaamse Rand, Onroerend Erfgoed en Dierenwelzijn ziet de grap van de video in. “Onze verstandhouding in de ministerraad is uitstekend. Je moet ook tegen wat speelse kritiek en een stootje kunnen. We wisten dat pyjamadag er zat aan te komen, dus ergens was ik wel een grapje hierover verwachtende. Het leven is al serieus genoeg, we moeten onszelf niet te serieus nemen”, lacht Weyts.