Eedaflegging Nancy Van Compernolle: “Fier om mijn steentje bij te dragen”

Bij het beging van de Oostkampse gemeenteraad van 15 september legde Nancy Van Compernolle de eed af als nieuw gemeenteraadslid voor de CD&V. Zij volgt Bram Gheysen op die de nieuwe voorzitter wordt van de plaatselijk Unizo afdeling.

Nancy Van Compernolle (43) was reeds lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst in Oostkamp sinds 2019. Ze woont in de wijk Nieuwenhove met haar gezin en samen met haar echtgenoot runt ze een boekhoudingskantoor in Waardamme. In haar vrije tijd is er zeer actief in het Oostkampse verenigingsleven.

“Ik ben ervan overtuigd dat de mix van lokale economie en een bloeiend verenigingsleven kan zorgen voor een levendig karakter van onze gemeente. Ik ben er dan ook fier op om vanuit mijn mandaat dat ik nu opneem in de gemeenteraad mijn steentje kan bijdragen”, weet kersvers gemeenteraadslid Nancy Van Compernolle te vertellen. (GST)