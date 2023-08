Dries Van Langenhove haalt uit naar burgemeester Ieper: “Wat ga je doen, madammeke?… Ik zal op IJzerwake harde waarheid spreken”

Eerder deze week liet burgemeester Emmily Talpe weten dat Dries Van Langenhove toch mag spreken tijdens de gecontesteerde IJzerwake die op 27 augustus plaatsvindt in Ieper. “Maar hij zal op zijn woorden moeten letten”, nuanceerde de burgemeester. Op die uitspraak reageert de extreemrechtse activist nu zelf via het socialemediaplatform Telegram.

“Als er één ding duidelijk geworden is, dan is het dat ik mij nooit het zwijgen laat opleggen. Ik ga op de IJzerwake dus zoals altijd de harde waarheid spreken en daar ga jij, Emmily Talpe, niks aan veranderen”, klinkt het onder meer in zijn Telegrampost.

De burgemeester reageert zelf kort en bondig op de uithaal van Van Langenhove: “Dit is niet de stijl die ik zelf hanteer. Het enige wat we vragen van de organisatie en van álle sprekers is dat ze de inhoud van het vredescharter naleven.”