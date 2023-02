Drie Brugse stadsdiensten versturen drie brieven met dezelfde boodschap

Tijdens de Brugse gemeenteraad hekelde raadslid Geert Van Tieghem (N-VA) de gebrekkige communicatie rond de opknappremie. Drie stadsdiensten versturen drie brieven met dezelfde boodschap.

De stad Brugge ondersteunt bewoners die investeren in hun woning zodat deze voldoet aan de huidige eisen op vlak van comfort, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Dit ondersteunt ook de Brugse klimaatambities. Zo wordt een opknappremie toegekend als men beantwoordt aan alle voorwaarden.

“Wanneer de toekenning een feit is, ontvangt de bewoner een schrijven van de schepen van ruimtelijke ordening, huisvesting, leefmilieu en sport. Een paar dagen later wordt diezelfde boodschap gecommuniceerd vanuit de Cluster/Omgeving. En nog een paar dagen later ontvangt de bewoner een schrijven van de schepen van financiën, andermaal met dezelfde boodschap. Dus drie brieven met dezelfde boodschap?”, laakte Geert Van Tieghem (N-VA). Hij vindt één brief meer dan voldoende.

Klacht

Volgens Raf Reuse (Groen) heeft een Bruggeling klacht ingediend bij de ombudsman wegens die geldverkwisting. Urbanisatieschepen Franky Demon (Cd&V) zei dat die vele brieven te wijten waren aan het feit dat er veel tijd was tussen de aanvraag en de beslissing: “Dat is inmiddels opgelost. Vanuit mijn diensten vertrekt er slechts één brief.”

Financiënschepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) zei: “Ik zal blijven brieven schrijven, ik aanzie het als mijn plicht om de Bruggelignen op de hoogte te brengen van deze premie!”