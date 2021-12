Dit heeft het Overlegcomité beslist: binnenactiviteiten vanaf zondag verboden, sport zonder publiek en strenger in winkelstraten en op kerstmarkten

Premier Alexander De Croo: “We moeten voorzichtiger zijn dan ooit”



“In ons land hebben we sinds drie weken een stabiel pakket aan maatregelen, bedoeld in de strijd tegen de deltagolf. Die maatregelen helpen, het aantal besmettingen daalt”, opende premier Alexander De Croo (Open VLD) zijn persconferentie. “Dat is belangrijk want dit zorgt ervoor dat de druk bij de huisartsen en in de ziekenhuizen vermindert.”



“Maar er is een kaper op de kust, de omikronvariant. Er zijn een aantal zaken die we wel weten en dat is geen goed nieuws. De omikronvariant is een stuk besmettelijker dan de deltavariant”, aldus Alexander De Croo nog. “Een iets zeker: we moeten voorzichtiger zijn dan ooit tevoren, in een periode waar er veel onzekerheid is. We willen de verspreiding van deze variant afremmen om de scholen na de kerstvakantie weer te kunnen openen.”



De boostervaccinatie is volgens de eerste minister het allerbelangrijkste vandaag: alle kwetsbare personen hebben de kans gekregen, acht op de tien 65-plussers is een derde keer geprikt en bijna 40 procent van de inwoners kreeg een booster. “We moeten de komende weken op dit elan verder gaan”, klonk het. “Toch hebben we nood aan extra beschermingsmaatregelen. Vandaar dit pakket bijkomende maatregelen die we preventief nemen. De doelstelling is de druk in de zorg beheersbaar te houden en ervoor zorgen dat op 10 januari de scholen weer open kunnen gaan.”



Uiteraard wordt de situatie omtrent de omikronvariant nauwgezet in het oog gehouden, zowel in eigen land als in het buitenland. “We zien dat er een aantal landen zijn die vandaag al meer besmettingen met omikron hebben. We volgen de impact van zeer nabij op. De vraag zal zijn: heeft het een invloed op de ziekenhuizen of niet? Als het nodig is, zullen we schakelen en extra maatregelen nemen. Als dat nodig is”, benadrukte premier De Croo.



“We hadden allemaal op een andere kerst gehoopt, maar als we terugdenken aan die van vorig jaar… Dat was een kerst waar de restaurants gesloten waren, waar de winkels gesloten waren en waar de kappers gesloten waren. Vorig jaar konden we elkaar bijna niet zien. Dit jaar zal dat wel mogelijk zijn”, aldus de eerste minister nog. “Maar beperk het aantal mensen met wie je viert, doe een zelftest voor je samenkomt, ventileer maximaal en heb extra aandacht voor kwetsbaren. Zorg voor uzelf en zorg voor uw naasten.”



De premier sloot zijn persconferentie af met een uitgebreide bedanking voor het zorgpersoneel en de duizenden vrijwilligers van de vaccinatiecentra. “Een woord van dank aan iedereen die in de frontlinie stond in de strijd tegen het virus. Er zijn enorme inspanningen geleverd”, aldus premier De Croo. “Laten we ook niet vergeten te denken aan de zovele mensen die op een andere manier werden getroffen. Zelfstandigen die moesten sluiten, mensen die in de cultuur werken, jongeren die hun dromen stil hebben moeten leggen.”



“Dit is een humane crisis geworden. Daarom is het zo belangrijk dat we solidariteit gezien hebben. Die heeft geholpen om ons erdoor te sleuren. Ook ik heb moeilijke momenten, momenten van vertwijfeling en zware teleurstelling gehad. Het is een bijzonder moeilijk jaar geweest en het eindigt moeilijker dan wat we deze zomer hadden gehoopt. Ik ben ervan overtuigd dat we ons erdoor kunnen slaan.”