Defensie investeert in basis van Lombardsijde met nieuwe infrastructuur en drones

Defensie blijft investeren in West-Vlaanderen, zo blijkt uit een parlementaire vraag van Jasper Pillen (Open VLD) aan minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS). De basis in Lombardsijde krijgt onder andere een nieuw dronesurveillancesysteem en een nieuw containerdorp.

Aantrekkingskracht

Eerder werd Lombardsijde al de uitvalsbasis van het 1ste Bataljon Carabiniers Prins Boudewijn-Grenadiers, nu komt er ook nog een dronesysteem en containerdorp bij om de capaciteit snel op te trekken. De teller staat nu op 86 militairen en 24 diverse voertuigen. Daarmee is duidelijk dat Defensie blijft investeren in West-Vlaanderen. Enkele jaren geleden was het voortbestaan van het kwartier in Lombardsijde nog erg onzeker.

Volgens Pillen is de versterking van het kamp in Lombardsijde ook positief voor de aantrekkingskracht van Defensie. “Jonge West-Vlamingen die willen starten bij de Landcomponent van Defensie kunnen door het kwartier Lombardsijde in eigen provincie blijven om te werken. Ze hoeven niet meer richting Leopoldsburg, aan de andere kant van het land.”

De drones werden al besteld in het kader van het Beneluxproject en zullen in 2024 geleverd worden. In 2025 staat een extra investering gepland om de logementen in Lombardsijde te moderniseren en uit te breiden.