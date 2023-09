Dedecker trekt N-VA lijst: “Dit is de slechtste regering die ik heb meegemaakt, nog één keer geef ik er een lap op”

Jean-Marie Dedecker trekt bij de verkiezingen in 2024 de Kamerlijst voor N-VA in West-Vlaanderen. Op een persconferentie in Brussel vertelt hij donderdagmiddag ook waarom.

Nadat hij er de hele zomer de spanning in hield over het al dan niet opnieuw lanceren van Lijst Dedecker kiest hij nu dus voor N-VA. “Ik zit een kwarteeuw in het parlement, met een korte onderbreking, en met spijt in het hart zeg ik dat dit de slechtste regering is die ik heb meegemaakt, we hebben een enorm begrotingstekort. De lijm van België is het zweet van Vlaanderen. Ik heb er mijn buik van vol.”

“Op mijn leeftijd van 71 jaar ga ik er nog één keer een lap opgeven. Ik sluit me aan bij het voorstel van N-VA. Een doorstart van Lijst Dedecker was een titanenwerk geweest, zo moet je 300 kandidaten vinden waarvan de helft vrouwen. Het zou me te veel energie kosten op menselijk vlak.”

“Met Sander Loones hebben we grote plannen, misschien minister-president”

“Als je Vivaldi weg wilt moet je zo sterk mogelijk staan. Het is bergop fietsen, maar N-VA is een sterke partij: we gaan campagne voeren en Vivaldi breken”, klinkt het bij N-VA voorzitter Bart De Wever.

(lees verder onder de foto)

© BELGA

“Aan Dedecker heb ik nooit getwijfeld, we hebben altijd goed samengewerkt. Ook met Sander Loones hebben we grote plannen, misschien minister-president, maar dat zal de kiezer beslissen”, weet De Wever. “We hebben de wind op kop van Vlaams Belang, zeker in West-Vlaanderen. Dan is het slimmer om te gaan voor bewezen werk en zoveel mogelijk zetels binnen te halen”, besluit de N-VA voorzitter.

De komende maanden zal Jean-Marie Dedecker contact opnemen met alle lokale afdeling van N-VA in onze provincie. (CJ & NS)