“De regels zijn niet zo helder”: Brugs kamerlid Franky Demon verontschuldigt zich voor fout gebruik van portvrije enveloppen met kerstwensen

Kamerlid Franky Demon uit Brugge heeft portvrije enveloppen uit het federaal parlement gebruikt om kerstwensen te versturen. Dat is niet toegelaten. Op de sociale media excuseert hij zich voor deze fout.

“Beste vrienden, ik hoop van harte dat jullie mijn kerstkaart met daarop mijn beste wensen voor het nieuwe jaar hebben ontvangen. Mijn wensen waren oprecht, alleen blijkt nu dat er een foutje geslopen is in de verzending ervan”, bekent Franky Demon (CD&V) op Facebook.

Portvrij

De Kamer van Volksvertegenwoordigers stelt aan elk parlementslid jaarlijks een aantal enveloppen beschikbaar voor correspondentie. Deze briefomslagen zijn gelabeld als ‘portvrij’. Omdat Franky Demon nog enkele enveloppen op het einde van 2023 op overschot had, heeft hij die gebruikt voor het versturen van kerstkaarten.

Excuses

Nu blijkt dat dit niet is toegestaan. “Er is mij op gewezen. De regels zijn niet zo helder. Het versturen van niet-officiële correspondentie met die enveloppen is enkel bedoeld voor ‘bureauleden’, niet voor de ‘gewone’ Kamerleden. Ik bied mijn excuses aan voor deze onrechtmatige verzending en zal met de diensten van de Kamer bekijken hoe ik dit recht kan zetten”, aldus de Brugse politicus.