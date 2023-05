Connor Rousseau en Melissa Depraetere vanavond in de Stekke

Vanavond op dinsdag 9 mei komen Conner Rousseau en Melissa Depraetere naar OC De Stekke. De Vooruit kopstukken doen Moorsele aan op hun West-Vlaamse politieke toer waarbij ze in debat gaan met de inwoners.

Waarom Moorsele, toch niet onmiddellijk gekend als een socialistisch bastion? “Ik kan alleen maar gissen”, zegt Yves Goddeeris die sinds halfweg deze legislatuur gemeenteraadslid is bij Vooruit en in Moorsele woont. “Iets meer dan een jaar geleden nam Melissa het voortouw in onze bank- en bankautomatenactie in Moorsele nadat ik het had aangekaart in onder meer de gemeenteraad. Die actie is bijzonder gesmaakt geweest in Moorsele, misschien is dat wel de reden waarom Conner Rousseau en Melissa Moorsele aandoen.”