Conner & Melissa trapten op Valentijntjesdag hun West-Vlaamse toer af in Oostkamp

Op Valentijntjesdag hebben Conner Rousseau en Melissa Depraetere hun politieke toer van West-Vlaanderen afgetrapt in café ‘t Putje in Oostkamp. Voor een honderdtal leden en sympathisanten van Vooruit pleitten beide rode politici dinsdagavond voor vijf basisrechten voor elk kind om iedereen in onze samenleving gelijke kansen te bieden. De verkiezingen van 2024 zijn ingezet.

Café ‘t Putje in de Stationsstraat in Oostkamp liep vol voor Conner & Melissa on Tour. In een hoekje van de kroeg zat filmregisseur Jan Verheyen, een inwoner van de Oostkampse deelgemeente Hertsberge. “Inspiratie voor een film aan het opdoen, Jan?”, vroegen we hem. “Neen, ik heb Conners boek gelezen, hij lijkt mij een boeiend politicus. Ik ben gekomen om te luisteren, los van mijn politieke overtuiging.”

Gratis vat

Naar goede socialistische traditie trakteerde de Oostkampse afdeling van Vooruit op een gratis vat: al wie ingeschreven had, kreeg een rode jeton, goed voor een drankje. Zowel dames als heren poseerden met een brede smile voor een selfie met de voorzitter van Vooruit.

Om het publiek op te warmen was de Oostendse stand-up comedian Mohsin Abbas, een Pakistaan uit de volkse Opex-wijk, ingehuurd. Hij balanceerde met zijn aangebrande grappen doelbewust op het randje: moppen die, indien ze door een witte man getapt worden, als racistisch zouden gebrandmerkt worden

Chiro

Vervolgens mochten leeftijdsgenoten Melissa Depraetere en Conner Rousseau – ze zijn beiden in 1992 geboren – uitleggen waarom ze in de politiek gestapt zijn. De Harelbeekse politica, die voor Vooruit fractieleider in de Kamer is, getuigde over hoe zij als Chiro-leidster geconfronteerd werd met een alleenstaande mama die haar drie kinderen weghield uit de jeugdbeweging, omdat ze een factuur van 75 euro niet kon betalen.

Conner Rousseau, die uit Sint-Niklaas afkomstig is, deed zijn best om af en toe met een West-Vlaamse tongval te praten. Hij had het onder meer over Woostkamp. Zijn motivatie om aan politiek te doen? Conner: “Ik kom uit een middenklasse gezin, maar trok als kind elke zomer naar de socialistische vakantiekampen in Nieuwpoort, waar ik met kansarme kinderen geconfronteerd werd. Dat heeft mij getekend en geïnspireerd: de jeugd is onze toekomst, iedereen verdient met gelijke kansen te kunnen starten in het leven.”

Vijf basisrechten

Vervolgens ging de socialistische voorzitter in verkiezingsmodus en hakte hij vooral op de Vlaamse regering, door vijf basisrechten voor elk kind te eisen – vijf zaken waarin de huidige regering tekort schiet: “Recht op een veilige thuissituatie, recht op minstens één deftige maaltijd per dag, recht op een goede kennis van het Nederlands, recht op goede kinderopvang en recht op betaalbaar onderwijs.”

Eventjes laaide gemor op vanuit het publiek, toen een linkse studente riep dat Conner Rousseau het Vlaams Blok achterna liep, omdat hij van nieuwkomers een goede kennis van de Nederlandse taal eiste. Ook de dure kinderopvang zorgde voor een woordenwisseling. “Als in elk gezin een partner thuisblijft om voor de kinderen te zorgen, zal onze Staat dit financieel niet overleven”, aldus de politicus.

Investeren

Na een korte discussie slaagde Conner Rousseau erin zijn betoog voort te zetten: “We moeten investeren in onze jeugd. Elke euro die we in onze kinderen investeren brengt 4 euro op aan de samenleving. Maar het is niet normaal dat gezinnen moeten bijklussen om 480 euro aan kinderopvang per maand te betalen.”

“Of dat arbeiders hun kinderen naar duurdere scholen moeten sturen. Een lasopleiding kost 2.000 euro, de boeken voor kinderen van dokters in de Latijnse amper 200 euro per jaar.”

En toen was het tijd voor een pintje, het politiek betoog had lang genoeg geduurd.