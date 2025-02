Christof Dejaegher is opnieuw mandatenkampioen bij de West-Vlaamse burgemeesters: “Vlak voor de verkiezingen verandert er nooit veel”

Uit de nieuwe cijfers van het Rekenhof blijkt dat Christof Dejaegher, burgemeester van Poperinge (CD&V) voor een tweede jaar op rij het meeste mandaten heeft van alle West-Vlaamse burgemeesters. Het aantal totale mandaten bij de huidige burgemeesters ligt een stuk lager het jaar voordien en dat heeft wellicht te maken met het feit dat er nu acht nieuwe burgemeesters zijn die toen nog geen openbaar mandaat, ambt of beroep uitoefenden. Dirk De fauw steekt Joachim Coens voorbij op het lijstje van meeste inkomen, nu Coens geen partijvoorzitter meer is van CD&V.

Jaarlijks publiceert het Rekenhof in februari cijfers over alle openbare mandaten, ambten en beroepen die worden uitgeoefend en zo ook van onze West-Vlaamse burgemeesters. Alle politici geven zelf al hun publieke functies aan, inclusief de vergoeding die ze daar eventueel voor ontvangen. Het gaat over alle mandaten die ze in 2023 uitvoerden en moesten aangeven in 2024. De 62 West-Vlaamse burgemeesters voerden samen 375 openbare mandaten uit, dat zijn er gemiddeld 6 per persoon.

Het totale aantal openbare mandaten van onze West-Vlaamse burgemeesters lag in 2022 nog een stuk hoger, namelijk op 455. Het feit dat het aantal mandaten op een jaar tijd zo fel gezakt is, heeft wellicht te maken met het feit dat er sinds de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024 in heel wat gemeenten een nieuwe burgemeester verkozen werd. Acht van de nieuwe burgemeesters voerden in 2022 nog geen openbaar mandaat, ambt of beroep uit of hadden dit niet zo aangegeven.

De ene burgemeester bekleedt al wat meer publieke functies dan de anderen. Zo is Christof Dejaegher, burgemeester van Poperinge (CD&V) dit jaar opnieuw mandatenkampioen. Met 19 mandaten, waarvan 11 onbezoldigd, blijft hij de ranglijst aanvoeren. In 2022 telde hij 21 mandaten waarvan 13 onbezoldigde. Naast burgemeester was Dejaegher ook zaakvoerder in zijn eigen advocatenkantoor en voorzitter van de provincieraad, maar ook lid van de politieraad en bestuurder van tal van verschillende vzw’s.

“Vlak voor de verkiezingen verandert er niet veel aan de mandaten en het was niet mijn intentie om te zakken”

“Het gaat nu om gegevens van 2023, dus het is logisch dat het ongeveer gelijk gebleven is. Over het algemeen verandert er ook niet veel zo vlak voor verkiezingen. In tegenstelling tot sommige collega’s heb ik er ook niet actief naar gestreefd om te zakken in de ranking”, reageert burgemeester Dejaegher. “Door een aantal ontwikkelingen in de energiesector zal het aantal mandaten wellicht zelfs nog tijdelijk toenemen, maar dat blijft uiteraard combineerbaar.”

85 procent onbetaald

Die functies hebben alle burgemeesters samen in 2023 minstens 4,24 en maximaal 9 miljoen euro bruto opgeleverd. Dat komt neer op gemiddeld 68.466 en 146.061 euro per burgemeester. Die bedragen liggen een stuk lager dan de inkomsten van 2022. Het verschil tussen het minimum- en maximumbedrag is zo groot, omdat politici enkel verplicht zijn om de inkomstencategorie van hun mandaten aan te geven. Die kunnen zeer breed zijn, dus het effectieve bedrag dat de West-Vlaamse burgemeesters ontvangen ligt daar ergens tussen en kan sterk variëren.

Maar onze burgermoeders en -vaders nemen deze mandaten echter niet per se op om geld in het laatje te brengen. Want zij kregen slechts voor 54 van de 375 functies een financiële vergoeding. Dit wil zeggen dat ze voor 85,6 procent van de opgenomen mandaten niet betaald worden.

Burgemeester van Ledegem, Bart Dochy (CD&V) heeft er in 2023 drie onbezoldigde mandaten bij als bestuurder in ‘t Klavertje vzw, Dierenasiel regio Roeselare vzw, Unitas Provincie West-Vlaanderen vzw. “Unitas en ‘t Klavertje zijn vzw’s, die al een tijdje bestaan. ‘t Klavertje heb ik zelfs destijds in onze gemeente mee helpen oprichten als een social economisch initiatief om mensen met een leefloon te helpen bij hun tewerkstelling. Die zaken zijn dus niet nieuw, maar werden nu wel correct geregistreerd.”

“Als ik met mijn ervaring een bijdrage kan leveren aan lokale initiatieven, dan doe ik dat zeer graag”

“Wat er voor mij wel nieuw is bijgekomen is bestuurder in het regionaal initiatief ‘Dierenasiel regio Roeselare vzw’. Men had mij hiervoor gevraagd omdat ik als burgemeester ook de bevoegdheid heb voor dierenwelzijn binnen de gemeente”, gaat Dochy verder. “De mandaten die ik uitvoer, zijn gekoppeld aan mijn werk als burgemeester. Ik vind het juist goed om als lokale politicus mee aan de kar te trekken en engagement op te nemen in plaats van aan de zijlijn te staan. Soms kijken mensen negatief naar die mandaten, maar we proberen juist positieve dingen te verwezenlijken. En als ik met mijn ervaring een bijdrage kan leveren aan initiatieven zoals Dierenasiel regio Roeselare, dan doe ik dat zeer graag.”

Hoogste inkomens

Met die 19 mandaten is Dejaegher niet de burgemeester die de hoogste vergoeding in onze provincie opstreek. Hij ontvangt slechts voor 8 van de 19 functies een vergoeding, wat hem bruto tussen de 84.444 en 215.144 euro oplevert in 2023. Daarmee haalt hij niet eens in de top 10 van de meest vergoedde West-Vlaamse burgemeesters.

De eer voor de eerste plaats in de rangschikking was weggelegd voor Dirk De fauw, burgemeester van Brugge (CD&V). Hij verdiende in 2023 minstens 210.071 en maximum 251.639 euro voor zijn publieke bevoegdheden, waarvan 9 bezoldigd. Daarmee stoot hij Joachim Coens, burgemeester van Damme (CD&V) van de troon. Dat heeft vooral te maken met het feit dat Coens in 2023 geen partijvoorzitter meer was van CD&V en dat De fauw burgemeester is van Brugge, de hoofdstad van West-Vlaanderen. De fauw wordt gevolgd door Wilfried Vandaele, burgemeester van De Haan (Lijst Burgemeester) en Bart Dochy, burgemeester van Ledegem (CD&V). Beide waren toen Vlaams parlementslid.

Belangrijke nuance Op basis van deze informatie kunnen we moeilijk concluderen welke politici elke maand het meeste centen op hun bankrekening zien verschijnen. Wie in de privésector werkzaam is moet die inkomsten namelijk niet doorspelen aan het Rekenhof, terwijl politici die bijvoorbeeld ook in het onderwijs aan de slag zijn dit wel moeten doen. Ook alle andere inkomstenbronnen – denk maar aan vastgoedinvesteringen – worden niet mee in rekening genomen. Daarnaast zijn er natuurlijk burgemeesters die zich volledig focussen op hun publieke ambten en enkel op die manier hun boterham verdienen. (PS)

Kansen aan jonge generaties

Frank Casteleyn, burgemeester van Jabbeke (CD&V) en Eddy Lust, burgemeester van Menen (VOOR 8930) voerden elk slechts 2 mandaten uit in 2023. “In Jabbeke is het een traditie dat veel mandaten gaan naar de schepenen en gemeenteraadsleden. We gunnen het hen om bij te leren en nieuwe ervaringen op te doen. Ik heb slechts twee mandaten en dat is voor mij meer dan genoeg. Want er kruipt ook heel wat tijd in mijn taak als burgemeester van de gemeente. Het is niet meer zoals vroeger dat je gewoon burgemeester bent in bijberoep, maar het is een dagtaak. Ik ben er ook altijd graag aanwezig bij de belangrijke zaken en zo raakt mijn dag vlug gevuld”, stelt Casteleyn.

“Een mandaat stoomt jonge mensen klaar voor hun verdere politieke toekomst en het is een beloning voor hun engagement”

Ook burgemeester Lust wil de jonge generatie zoveel mogelijk laten bijleren. “Tijdens mijn vorige legislatuur als burgemeester heb ik ook al geen mandaten opgenomen en dat houd ik ook zo tijdens deze legislatuur. Want ik wil liever die kansen geven aan de jongere mensen. Zij hebben ook op de lijsten gestaan, hun best gedaan en verantwoordelijkheden genomen. Zij verdienen het mandaat voor het engagement dat ze getoond hebben. En daarnaast stoomt een mandaat hen verder klaar voor een politieke toekomst. We mogen blij dat er nog jonge mensen zijn, die zich willen engageren. Dat moeten we bevorderen door hen die kansen te geven, zodat ze zich willen inzetten voor de lokale gemeenschap”, besluit Lust.