CD&V Tielt verwelkomt staatssecretaris Sammy Mahdi in cc Gildhof

Op vrijdag 18 maart onthaalt CD&V Tielt staatssecretaris Sammy Mahdi in Cultuurcentrum Gildhof in Tielt. Daar zal hij zijn boek ‘’Van hol naar vol: 10 wake-upcalls voor christendemocraten’ voorstellen.

Sammy Mahdi richt zich met zijn boek, dat uitkwam in 2021, naar zijn eigen partij. Het is een kritische kijk naar zowel de christendemocratie van vandaag, als haar toekomst.

“De staatssecretaris kijkt de Tieltenaar recht in de ogen en zegt waar het op staat. Hij daagt uit tot zelfreflectie en bespreekt in pasklare antwoorden de toekomst van de christendemocratie.”

Inschrijven

Iedereen is welkom in cc Gildhof, vanaf 19 uur en de toegang is gratis. Inschrijven kan via info@tielt.cdenv.be of via 0477 53 06 90.

Aansluitend zal CD&V Tielt een drankje aanbieden in de foyer van het cultuurcentrum en maakt de staatssecretaris nog tijd om zijn boek te signeren.