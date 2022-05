CD&V-burgemeesters over crisis in hun partij: “Alle CD&V-parlementairen moeten eens goed in de spiegel kijken”

Het is grote crisis bij de CD&V. Na de dramatische peiling en het ontslag van voorzitter Joachim Coens is het de vraag hoe de partij kan overleven. West-Vlaanderen is sinds jaar en dag hét CD&V-bastion. De 26 oranje burgemeesters hier hebben voor en achter de schermen veel in de potten te roeren. Wij gingen bij enkelen de temperatuur meten. Sommigen denken al aan een ‘lijst van de burgemeester’ of ‘gemeentebelangen’ om van het slechte merk ‘CD&V’ af te geraken. “Alle CD&V-parlementairen moeten eens goed in de spiegel kijken”, luidt het.

Geert Vanden Broucke: “Er wordt nooit een standpunt ingenomen, enkel rond de pot gedraaid”

Burgemeester Geert Vanden Broucke: “Er wordt te veel rond de pot gedraaid door CD&V nationaal. De kiezer pikt dat niet langer.” © Isabelle Vanhassel IV

Volgens Geert Vanden Broucke, de burgemeester van Nieuwpoort, hebben al veel CD&V-collega’s hem aangesproken en zich de vraag gesteld of ze in het najaar van 2024 nog onder de paraplu van ‘CD&V’ of liever met ‘de lijst van de burgemeester’ of ‘gemeentebelangen’ opkomen. Het zwakke merk CD&V lijkt bij velen opgebrand.

“Ook in Nieuwpoort zit die mogelijkheid er nog in. Een beslissing is er nog niet, we moeten dat intern nog bespreken”, zegt Geert Vanden Broucke. Hij prijst zich gelukkig dat er bij lokale verkiezingen hoofdzakelijk op personen gestemd wordt.

Ergernis

Hoe dan ook, Geert Vanden Broucke ergert zich mateloos aan de manier waarop CD&V nationaal communiceert: “Er wordt nooit een standpunt ingenomen, enkel rond de pot gedraaid. En cours de route verandert het standpunt. De kiezer neemt dit niet langer, die wil duidelijkheid!”

“Ik hoop dat Sammy Mahdi voor een keerpunt kan zorgen, als hij voorzitter wordt. Hij lijkt mij heel capabel, het is belangrijk dat de partij jonge mensen een kans geeft. Het is lovenswaardig dat hij opstaat. CD&V moet zich beter profileren, ik hoop dat de toekomstige voorzitter geen foute beslissingen neemt in functie van de verdeling van de resterende postjes, nu we een kleine partij geworden zijn.”

“Heel belangrijk is dat men bij CD&V nationaal luistert naar de achterban. Vaak hebben wij als West-Vlaamse burgemeesters het gevoel dat wij bij niemand van de partijtop vlot terecht kunnen om dossiers te bespreken. Er is een koerswijziging van 360 graden nodig! Enkel een nieuw logo zal niks oplossen, misschien toch opteren voor een nieuwe naam?”

Dirk De fauw: “Onze partij mist goede communicatie”

Dirk De fauw: “De waarden van de CD&V zitten in het DNA van de Vlamingen, maar ze stemmen niet meer voor ons.” © Davy Coghe Davy Coghe

“Ik ben alleszins geen kandidaat-voorzitter”, glimlacht Dirk De fauw, burgemeester van Brugge. Hij vindt het moedig van Joachim Coens dat hij zijn verantwoordelijkheid opneemt als nationaal CD&V-voorzitter. “Joachim heeft geprobeerd om een nieuwe lijn voor de partij uit te tekenen en is daar niet volledig in geslaagd. Hij had gezegd dat hij de handdoek in de ring zou gooien, als de partij nog zou achteruit gaan in de peilingen.”

“Het is goed dat Sammy Mahdi zich meteen kandidaat gesteld heeft, zo gaapt er geen leegte. Maar we moeten de procedure volgen: iedereen moet de kans krijgen om zich kandidaat te stellen. Ook parlementsleden en burgemeesters. Maar het is goed dat jonge mensen in de partij, zoals Sammy Mahdi, nog geloven in de toekomst van CD&V.”

“Ik dring wel bij de partijtop aan om de procedure in te korten. We mogen niet wachten tot september om een nieuwe voorzitter aan te duiden. In principe kan die klus op veertien dagen geklaard worden, aangezien de leden online kunnen stemmen. De tijd dringt, want over twee jaar zijn er parlements- en gemeenteraadsverkiezingen.”

Harde standpunten

“Als we te lang wachten kan het tij niet meer gekeerd worden. Wat onze partij vooral mist, is een goede communicatie. We moeten de burgers duidelijk maken wat onze standpunten zijn, in plaats van voortdurend te aarzelen. Het is geen toeval dat N-VA’er Bart De Wever de populairste politicus is in Vlaanderen.”

“Hij neemt duidelijke en harde standpunten in als partijvoorzitter, terwijl bijvoorbeeld Vlaams minister-president Jan Jambon gezakt is naar de 16de of zelfs 18de plaats. Hij behoort nochtans tot dezelfde Vlaams nationalistische partij, maar hij moet als minister-president bemiddelen en water in de wijn doen…”

“Ik geloof echt nog in de toekomst van CD&V, want het merendeel van de Vlamingen omarmt onze waarden. Dat is ook de correcte politieke analyse die Ivan De Vadder maakt in zijn boek ‘Het DNA van Vlaanderen’. Jammer genoeg stemmen al die Vlamingen niet meer op ons. We moeten ze opnieuw overtuigen, met een duidelijke en klare boodschap. CD&V is niet de enige partij die met dit probleem kampt, ook Open VLD is in hetzelfde bedje ziek. Enkel N-VA en Vlaams Belang doen het goed in de peilingen.”

“Het is trouwens erg vervelend dat de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 zo kort op de parlementsverkiezingen volgen. Veel tijd om bij te sturen zal er niet zijn. Gelukkig stemmen de kiezers lokaal vooral op personen, zeker in West-Vlaanderen”, aldus Dirk De fauw.

Bart Dochy: “Een naamsverandering is van ondergeschikt belang”

Bart Dochy, burgemeester van Ledegem: “De desastreuze poll heeft één voordeel: er is een schokgolf door de partij gegaan.” © Jan Stragier ©2019 Jan STRAGIER

Volgens Bart Dochy, burgemeester van Ledegem, heeft de slechte peiling voor CD&V één groot voordeel: “Er is een schokgolf door heel de partij gegaan. Nu moet er eindelijk gebeuren wat al lang nodig was. Ik heb altijd gezegd dat de oorzaak van een slechte peiling nooit bij één persoon kan gelegd worden.”

“Een partij moet een klare visie, goed leiderschap, vlotte communicatie en een efficiënte organisatie hebben. Als die vier pijlers mank lopen, is er duidelijk iets mis. Hoewel ik vorig jaar niet op Sammy Mahdi gestemd heb, dat is geen publiek geheim, moeten we ons nu allemaal eendrachtig achter zijn kandidatuur scharen. Hij komt niet out of the blue, bij de vorige voorzittersverkiezingen behaalde hij bijna de helft van de stemmen.”

“Maar er is meer nodig voor CD&V. Al onze parlementsleden moeten eens diep in de spiegel kijken en nagaan wat hun bijdrage is in het verlies en tegelijkertijd onderzoeken wat ze persoonlijk kunnen doen om CD&V er opnieuw bovenop te helpen. Een naamsverandering? Dat is slechts van ondergeschikt belang en maakt deel uit van een betere communicatie”, aldus Bart Dochy.

Francis Benoit: “Sammy is Obama niet”

Francis Benoit, burgemeester van Kuurne: “Ik wil met een sterk merk naar de verkiezingen gaan.” © Olaf Verhaeghe

Ook Francis Benoit, burgemeester van Kuurne, vindt een voorzitterswissel onvoldoende om CD&V een nieuw elan te geven. “Iedereen ziet nu Sammy Mahdi als een Vlaamse Obama, maar dat is hij niet. Alleen zal hij het ook niet klaarspelen. We krijgen onze boodschap niet verkocht, er is nochtans voldoende talent binnen de partij. Maar CD&V is een oude burcht, de figuren die nationale verantwoordelijkheid dragen, niet alleen de voorzitter, moeten een oefening van zelfanalyse en evaluatie maken.”

Onze lokale dynamiek vindt geen gehoor in Brussel

“CD&V zit met een paradox: we hebben 100 lokale burgemeesters met sterke lokale teams in Vlaanderen, maar op Vlaams en federaal vlak kunnen we de kiezers niet meer overtuigen. Onze lokale dynamiek vindt geen gehoor in Brussel. Bovendien nemen de mensen het niet meer dat burgemeesters of schepenen van een grote stad dit ambt combineren met een zitje in het parlement. En zich halsstarrig vastklampen aan dat zitje, ook als ze fouten maken.”

“Er moet dringend een en ander veranderen in de partij. Window dressing, een nieuwe voorzitter, is onvoldoende. Er is een grondig debat nodig. We moeten back to the roots, sommige parlementairen zijn onzichtbaar. Wat is de sterkte van het Vlaams Belang tegenwoordig? Ze gaan de boer op en mengen zich onder de kiezers.”

Te veel domeinen

“Vooralsnog heb ik geen plannen voor een lijst van de burgemeester, met 42 procent van de stemmen heeft CD&V in Kuurne geen ‘verbreding’ nodig. Maar ik wil wel met vertrouwen én een sterk merk naar de stembus trekken in het najaar van 2024. Wat als CD&V enkele maanden eerder slecht scoort bij de parlementsverkiezingen?”

“Kortom, er is nog veel werk aan de winkel. Misschien moeten we het als partij ook eens durven zeggen, als we het niet eens zijn met onze coalitiepartners in de regering. De Franse verkiezingen leren het ons ook: de mensen stemmen voor sterke figuren, CD&V denkt nog altijd dat ze enkel met een inhoudelijke boodschap kan winnen en wil over te veel domeinen zijn zegje doen. We leven in een wereld waarin perceptie o zo belangrijk is.”