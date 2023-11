CD&V Bredene steunt vzw Ginger House & Co

CD&V Bredene heeft de opbrengst van de 14de, drukbezochte, rommelmarkt in de Vloedstraat overhandigd aan de vzw Ginger House & Co. “Naar jaarlijkse gewoonte schenken we een deel van de opbrengst van onze rommelmarkt aan een lokaal goed doel”, aldus voorzitter Isabelle Vande Walle.

In het verleden maakte CD&V Bredene al lokale goede doelen als de vzw Welzijnsschakel De Caproen, vzw De Speelschommel, de Sint-Vincentiusvereniging, de Rode Kruisafdeling, het project Dress your head voor kankerpatiënten, vzw Zorghuis Oostende…blij met een financiële bijdrage.

“Dit jaar viel de keuze van het partijbestuur op de vzw Ginger House & Co. Deze recent onder impuls van Tom Creyf en Rukhsana Zubair opgerichte vzw heeft als missie het verbinden en samenbrengen van mensen, met of zonder migratieachtergrond, over de verschillende generaties heen, al dan niet in familieverband.

Verbinden

De vzw wil dit doen door mensen verschillende activiteiten samen te laten beleven, van workshops en etentjes tot lezingen en ervaringen, zodat ze zich welkom voelen en volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving.

“Vermits het verbinden van mensen ook in het DNA van CD&V zit en we ons kunnen vinden in de missie en het werk van deze vzw wilden we met een schenking van 300 euro de vzw Ginger House & Co een duwtje in de rug geven”, luidt de motivatie.

(MM)