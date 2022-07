Carlo Daelman is nieuwe algemeen directeur stad Kortrijk

De gemeenteraad stelde op 4 juli 2022 Carlo Daelman aan als nieuwe algemeen directeur van stad Kortrijk.

Met de aanstelling van Carlo Daelman als nieuwe algemeen directeur van Stad Kortrijk komt een eind aan de selectieprocedure die liep sinds het vertrek van Nathalie Desmet begin dit jaar. Carlo werd door een externe jury na een uitgebreid traject naar voren geschoven als de beste van zeventien kandidaten.

Dat is niet verwonderlijk gezien de ervaring die Carlo Daelman reeds had. Op vandaag is hij algemeen directeur van de stad Harelbeke waardoor hij vanuit zijn opleiding en werkervaring dus reeds sterk vertrouwd is met de werking van lokale besturen en van de regionale samenwerking. In overleg met de stad Harelbeke zal nu worden gekeken wanneer Carlo aan de slag kan in Kortrijk.

Carlo Daelman woont in Harelbeke, is 52 jaar oud, gehuwd en vader van drie kinderen. Hij studeerde Politieke Wetenschappen. Carlo is actief als secretaris van vzw de Nieuwe Velovrienden en organiseert grote wielerevenementen.

