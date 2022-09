Carl Devos over Ventilus-dossier: “CD&V dreigt met dubbele tong te moeten spreken”

“Dit is een heel vervelende positie voor CD&V en voor leading lady Hilde Crevits”, zo beoordeelt professor politicologie Carl Devos (Universiteit Gent) de positie van Hilde Crevits in het Ventilus-dossier. “Ik vermoed dat de partij de bovengrondse leiding zal goedkeuren, maar veel begrip zal tonen voor wie zich verzet. Maar dan spreekt CD&V wel met dubbele tong.”

“West-Vlaanderen is voor CD&V de belangrijkste provincie. Ze heeft hier dus veel te verliezen. Maar de situatie zit vrij vast: de lokale burgemeesters, vooral CD&V’ers, zien Ventilus bovengronds niet zitten, maar de partij voelt de druk van de coalitiepartners om toch bovengronds te gaan. Het is een heel lastige situatie, vergelijkbaar met het stikstofakkoord: in de Vlaamse regering zette Crevits haar handtekening onder dat akkoord, maar tegelijk nam ze de klachten van de protesterende boeren in ontvangst. Dat is gas geven en remmen tegelijk: een akkoord tekenen, maar tegelijk het verzet steunen. Daar is dan ook veel kritiek op gekomen.”

“Ik denk dat er wel eens een soortgelijk scenario voor Ventilus kan komen: CD&V die de bovengrondse hoogspanningslijn goedkeurt, maar tegelijk hulp biedt aan wie zich verzet. Maar dat is een schizofrene en zwakke houding. De partij zit echt gevangen. Ik vrees dat hier voor CD&V geen goede kant aan zit. Als ze de bovengrondse leiding niet goedkeurt, heeft de Vlaamse regering een probleem. En keurt ze de leiding wel goed, dan heeft CD&V een probleem in West-Vlaanderen. Ook Crevits zelf: om zwaar genoeg te wegen in Brussel, heeft ze de steun van haar provincie en van de lokale burgemeesters nodig.”

Nerveuze burgemeesters

“De kans is groot dat de bovengrondse Ventilus-leiding wordt goedgekeurd, maar met heel veel compensaties”, verwacht Carl Devos. “Maar het is duidelijk dat de lokale burgemeesters en actiegroepen zich daar niet door zullen laten paaien. De burgemeesters zijn ook nerveus, zij beginnen naar de verkiezingen van 2024 te kijken. En het gaat voornamelijk over CD&V-burgemeesters. De partij dreigt met dubbele tong te moeten gaan spreken. Zich niet echt verzetten, maar veel begrip tonen voor wie zich wel verzet.”

“Noch in Brussel, noch in West-Vlaanderen zou dit CD&V in dank worden afgenomen. Ook voor de CD&V-burgemeesters zelf is dit heel moeilijk: zij zijn het kloppend hart van de partij, maar moeten de mensen uitleggen dat hun eigen partij een bovengrondse Ventilus-lijn heeft goedgekeurd. Het beeld van ‘CD&V zorgt voor ons’ komt zo zwaar onder druk te staan.”