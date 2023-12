Burgemeesters tevreden met rapport Taskforce wateroverlast, maar “er bestaat niet zoiets als een gratis lunch”

De burgemeesters van Diksmuide, Poperinge en Houthulst juichen de 70-tal maatregelen die de Taskforce ‘Weerbare Westhoek’ naar aanleiding van de wateroverlast van november voorstelt, maar zijn er niet gerust op dat het nodige budget zal vrijgemaakt worden. Lies Laridon van Diksmuide wil ook dat er snel werk gemaakt wordt van de ring rond haar stad. “Mocht er iets gebeurd zijn op de Hogebrug, dan ging men een omleiding van 20 of 30 km moeten volgen om uit Diksmuide te geraken richting kust.”

De Vlaamse regering besliste op 17 november om een taskforce ‘Weerbare Westhoek’ samen te stellen, die op een maand tijd een advies moesten geven over hoe het waterbeheer duurzaam en veilig verder aangepakt moet worden in de Westhoek en specifiek rond het IJzerbekken. De taskforce kwam drie keer samen in Diksmuide. Onder andere de betrokken gemeentes, Zuidijzerpolder en Westkustpolder, de provincie West-Vlaanderen en Buitenlandse Zaken kregen de kans om hun input te geven.

68 miljoen euro

In haar eindrapport stelt de taskforce een 70-tal maatregelen op korte termijn voor, gaande van nieuwe overstromingsgebieden en nieuwe dijken aanleggen tot een betere samenwerking met Frankrijk. De burgemeesters van de getroffen steden en gemeenten zeggen dat de taskforce goed werkt heeft geleverd, maar blijven sceptisch.

“We zagen veel ministers met hun laarzen aan toen het water op het hoogst stond, maar we hopen nu ook dat er geen loze beloftes werden gemaakt”, zegt Lies Laridon (CD&V), burgemeester van Diksmuide. “De voorgestelde maatregelen kosten uiteraard geld. Op korte termijn lijkt een budget nodig van circa 68 miljoen euro om extra te kunnen investeren in mensen en middelen. Deze budgetten zijn te spreiden over 2024 en 2025, maar zijn wel degelijk nodig om snel en doortastend te kunnen schakelen op korte termijn. We mogen nu niet talmen, want het water blijft hoog staan. Het water staat vandaag nog op 3,40 in het Blankaartgebied. Het gevaar is helemaal niet geweken. Deze winter blijft het bang afwachten naar wat er nog komt.”

Nieuwe brug over IJzer

Van de 68 miljoen euro die nodig is, werd nog maar 10 miljoen euro gevonden. “De enige concrete toezegging die we al hebben is die van de provincie West-Vlaanderen, die 5 miljoen euro vrijmaakte om maatregelen te nemen om de wateroverlast aan te pakken”, vervolgt Laridon, die erop wijst dat in het kader van de wateroverlast ook de realisatie van de ring een must is. “Er zijn in Diksmuide vier bruggen over de IJzer. De Knokkebrug, die in de praktijk bijna enkel door fietsers wordt gebruikt, de Tervaetebrug in Keiem die tijdens de wateroverlast open stond om water maximaal naar Nieuwpoort te laten vloeien, de Schoorbakkebrug op de grens met Middelkerke de Hogebrug in het centrum van Diksmuide op de N35. Mocht er een ongeval gebeurd zijn op de Hogebrug, dan ging men een omleiding van 20 of 30 km moeten volgen om uit Diksmuide te geraken richting kust en omgekeerd… Ik pleit dan ook voor een versnelling van de budgetten voor de afwerking van de Ring en de nieuwe brug over de IJzer in het bijzonder.”

Belofte maakt schuld

Ook burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) van Poperinge reageert positief. “Het plan vertrekt vanuit de juiste principes, maar blijft op een aantal punten wel nog algemeen en vaag. Het plan werd natuurlijk ook op een korte termijn samengesteld. Het steunt op een stevig budget. Als dit eensgezind wordt uitgevoerd, zullen we toch beter beschermd zijn. En als iedereen zijn deel van de inspanning doet, dan is het helemaal in orde. Ik heb ondertussen vernomen de budgetten nog niet toegekend zijn of konden worden. Maar het is absoluut nodig, het water is niet weg. Het stond eergisteren weer hoog in Roesbrugge! Dus hoop ik dat ze ook de nodige financiering koppelen aan het plan! Belofte maakt schuld.”

Afwachtend

“De taskforce onder leiding van gouverneur Carl Decaluwé en gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Waterweg Chris Danckaerts hebben snel en efficiënt hun rapport afgeleverd”, reageert Jeroen Vandromme (CD&V), burgemeester van Houthulst. “Even snel communiceerde minister Lydia Peeters enkele bevindingen uit het rapport, dat onder meer pleit voor een dynamisch waterpeil, extra buffercapaciteit, vergoedingen voor de landbouwers en een vlottere afvoer van het water. Allemaal duidelijke en concrete acties waar ik me kan in vinden. Ze zetten de veiligheid van de mensen voorop en tonen dat veiligheid kan samengaan met landbouw en natuur! Maar er bestaat niet zoiets als een gratis lunch. De vraag is welke punten uit het rapport de Vlaamse overheid zal uitvoeren en waarvoor ze geld zal vrijmaken. Pas dan gaan we weten wat er effectief zal gebeuren en wat de resultaten zijn. Ik ben dus voorzichtig positief, maar nog wat afwachtend…” (TOGH)