Burgemeester Zuienkerke ziet light-fusie eventueel zitten: “Niet wachten tot het kalf verdronken is”

De Vlaamse overheid wil tegen 2030 inkrimpen van 300 naar 100 gemeenten: wat zou dat dan betekenen voor Zuienkerke met zijn 2.700 inwoners? Een ‘light-fusie’ ziet de burgemeester eventueel wel zitten. “Beter dat dan wachten tot het kalf verdronken is.”

Het was minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers die recent een ballonnetje opliet. “De regiovorming moest, in de woorden van minister Somers, een einde maken aan de wirwar van samenwerkingsverbanden waar onze lokale besturen vandaag in verweven zitten. Ik zag daarin al een voorbode van een verplichte nieuwe fusieronde”, zegt Alain De Vlieghe. Als burgemeester van zijn landelijke gemeente ziet hij vooral de voordelen in van die intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Vrijwillige fusie

Zuienkerke deelt bijvoorbeeld een stedenbouwkundig ambtenaar met Blankenberge. “Mocht het effectief tot een verplichte fusie komen, dan pleit ik voor een ‘lightversie’ met toch nog een minimum aan dienstverlening. Onze inwoners appreciëren het dat ze hier geen nummer zijn in het gemeentehuis”, zegt hij. Hoe de Zuienkerkenaar over een fusie denkt?

“Er is hier ooit een bevraging geweest en onze bevolking bleek daar duidelijk geen voorstander van. Veel mensen komen in Zuienkerke wonen voor de rust: een cultureel centrum of een groot sport- en winkelcomplex, daar zit hier niemand op te wachten. Zaaien naar de zak is voor onze gemeente dus voldoende”, klinkt het. De Vlieghe maakt zich ook de bedenking waarom nog niet meer Vlaamse gemeenten tot een vrijwillige fusie overgingen. “De Vlaamse regering neemt nochtans schulden over van gemeenten die op vrijwillige basis willen fusioneren. Maar Zuienkerke is financieel gezond.”

Het is overigens ook wel opvallend dat, van de zeven nieuwe fusiegemeenten die momenteel op til zijn, er geen enkele in West-Vlaanderen ligt. West-Vlaamse koppigheid?

Nederlaag

“Een fusie wordt door de inwoners toch vaak als een soort nederlaag ervaren. Zo zal je een Wenduinenaar bijvoorbeeld niet gauw horen zeggen dat hij van De Haan is, en die fusie dateert al van de jaren zeventig”, aldus nog De Vlieghe. Zelf wil hij ook niet tegen eender welke prijs aan zijn autonomie blijven vasthouden.

“We moeten daar in de eerste plaats nuchter in zijn: als er altijd maar meer bevoegdheden naar de gemeenten blijven gaan, bestaat wel degelijk de kans dat de situatie ook voor ons onhoudbaar wordt. In dat geval kunnen we beter de meubels redden in plaats van op een zinkend schip te blijven, of te wachten tot het kalf helemaal verdronken is.”

Een studie wees uit dat Zuienkerke voor een fusie best naar Brugge kijkt. “Al was het maar omdat de handel en wandel van onze inwoners het meest bij Brugge aansluit: ze gaan er winkelen en de kinderen lopen er vaak ook school. De vraag is alleen welke norm er bij een verplichte fusie gehanteerd zou worden: streeft men daarbij bijvoorbeeld naar fusiegemeenten van 30.000 inwoners, dan vallen Jabbeke, De Haan en zelfs Blankenberge per definitie al uit de boot.”

“Bovendien heeft Blankenberge als badstad ook een heel ander DNA dan Zuienkerke met zijn landelijke bevolking. Blankenberge leeft van het kusttoerisme en zit met heel andere uitdagingen.” In 2030 zal De Vlieghe er 76 zijn. “De burgemeesterswedde speelt hier natuurlijk ook een rol: in een kleine gemeente als Zuienkerke ligt die niet zo heel hoog.”

