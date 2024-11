Burgemeester van Heuvelland beticht van belangenvermenging en schenden beroepsgeheim

Burgemeester Wieland De Meyer van Heuvelland zou belangenconflicten gehad hebben en het beroepsgeheim geschonden hebben. Dat meldt VRT NWS, dat het rapport kon inkijken van het forensisch onderzoek dat in de voorbije maanden werd gevoerd door Audit Vlaanderen. In het rapport is ook sprake van mogelijke misdrijven en daarom werd het overgemaakt aan het parket.

Audit Vlaanderen stelde vast dat de burgemeester de regels rond de overheidsopdrachten niet altijd zou gerespecteerd hebben. Dit was meer bepaald het geval in het dossier van de bouw van OCMW-woningen op het Begoniapark in Westouter. In de maanden voor de officiële goedkeuring van het bestek op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn had de burgemeester al contact met één welbepaalde projectontwikkelaar, die heel gedetailleerde informatie zou ontvangen hebben. Volgens het rapport bespraken ze onder elkaar ook de plannen en het kostenplaatje. Uiteindelijk bleek de betrokken aannemer de goedkoopste en kreeg hij het werk toegewezen.

Burgemeester en centrumleider door elkaar

Een ander dossier waarin Wieland De Meyer zich zou bezondigd hebben aan belangenvermenging, is dat van de Chalet. Dat domein werd door de familie Geelhand de Merxem verkocht aan het provinciebestuur, maar het gebouw werd in erfpacht gegeven aan de gemeente. De gemeente had zelf geen plannen voor het gebouw en wou die erfpacht doorgeven.

Na een moeizame zoektocht naar kandidaten werd er toegewezen aan het Centrum voor Jeugdtoerisme (CJT), en dit aan bijzonder gunstige voorwaarden. Wieland De Meyer is als centrumleider van De Lork werknemer van het CJT en had zich hierbuiten moeten houden, zegt Audit Vlaanderen. Met de informatie die hij als burgemeester had, zou hij het CJT immers bevoordeeld hebben in de procedure.

Verder zijn er ook veelvuldige schendingen van het beroepsgeheim genoteerd. Zo verspreidde De Meyer een lijst met privé-gegevens over de inwoners van Heuvelland aan tien mensen, waaronder zijn vader, een gepensioneerd ingenieur-architect. Hij zou hem ook vertrouwelijke informatie uit omgevingsvergunningen bezorgd hebben. En er zijn ook opmerkingen over het gebrek aan medewerking aan het onderzoek en vertragingsmanoeuvres.

Eerste schepen Bart Vanacker komt ook in opspraak door de audit. Hier draait het rond het mogelijk doorspelen van informatie rond de aankoop van dienstwagens voor de gemeente aan zijn stiefzoon, die garagehouder is en de wagens uiteindelijk ook mocht leveren.

“Geen fraude gepleegd”

Burgemeester Wieland De Meyer blijft erbij dat hij desondanks geen fraude heeft gepleegd. “Ik heb me niet persoonlijk verrijkt, de gemeente ook niet, niemand heeft zich verrijkt. Overigens: er zijn in deze audit ook heel wat dossiers onderzocht waarin me helemaal niets ten laste wordt gelegd, maar daar spreekt niemand over. OK, sommige procedures zijn niet altijd correct gevolgd, maar soms moesten we zoeken naar oplossingen in moeilijke situaties. We zullen in alle geval de aanbevelingen van Audit Vlaanderen correct opvolgen, we hebben nu ten minste een algemeen directeur die wél wil meewerken.”

Ook de oppositie reageert natuurlijk. “Het is duidelijk dat het hier om meer gaat dan procedurefouten”, stelt Nathan Duhayon van CD&V. “Het getuigt van verregaande normvervaging dat de burgemeester en zijn ploeg totaal geen schuldbesef tonen. De rest ligt nu in handen van het parket.” Ivo Fonteyne van N-VA zegt dan weer geschrokken te zijn van de inhoud van het rapport. “Wat daarin staat is niet niks. Dat de audit naar het parket en naar de gouverneur is doorgestuurd, zegt voor mij genoeg.”

Herkenbaar

Het rapport van Audit Vlaanderen is vertrouwelijk. De gemeenteraadsleden konden het inkijken en het werd besproken op een gesloten gemeenteraadszitting, waar iedereen uitdrukkelijk verbod kreeg om er iets van in de openbaarheid te brengen. Maar het is dus toch op de redactie van VRT NWS beland, en er wordt al snel in de richting gewezen van voormalig algemeen directeur Jef Huyghe, die bij de vorige verkiezingen als onafhankelijke op de lijst van N-VA Plus stond.

“Ik kan u formeel bevestigen dat ik het rapport niet heb doorgespeeld, ik heb het zelfs nog nooit gezien”, reageert Huyghe. “Maar wat ik vanmorgen in de pers heb gelezen, is voor mij heel herkenbaar. Het zijn net ook die zaken waar ik als algemeen directeur niet wou aan meedoen, en waarvoor ik uiteindelijk onder valse voorwendselen aan de kant ben gezet. Ik ben tevreden dat dit nu boven water komt. Dit bewijst voor mij trouwens ook wat ik eerder al zei: veel informatie wordt voor de gemeenteraadsleden bewust achtergehouden.”