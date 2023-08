Burgemeester Talpe betreurt juridische stappen IJzerwake en vreest onrust: “Dreigingsanalyse gevraagd bij OCAD”

Vzw IJzerwake stapt naar de Raad van State om het verbod op de Kameraadschapsavond aan te vechten en weigert om het vredescharter van de stad zonder voorbehoud goed te keuren. Een houding die de Ieperse burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) betreurt: “De politie is ermee bezig, maar eigenlijk is het onverantwoord dat de belastingbetaler hiervoor moet opdraaien”, zegt ze.

Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) zegt niet opgezet te zijn met de juridische stappen die de vzw IJzerwake wil ondernemen. “We blijven bij onze beslissing om geen vergunning te verlenen aan de Kameraardschapsavond”, zegt Emmily Talpe. “Ze kunnen daarvoor naar de Raad van State gaan. We zullen zien. Als de rechtbank oordeelt dat onze weigering niet terecht is, of niet voldoende gegrond, dan kunnen we niet anders vaststellen dat het moet doorgaan.”

Onder voorbehoud

Ook de weigering om voor 16 augustus het vredescharter onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud te tekenen zorgt voor ergernis bij de burgemeester. “Dat charter verwijst naar het engagement dat de stad opneemt in het kader van vrede in het algemeen. We vragen enkel aan organisatoren om alle Belgische en Europese regelgevingen rond niet-discriminatie, racisme en haatzaaierij te respecteren. Wat doet IJzerwake? Tekenen onder voorbehoud. Er valt daarover niet de negotiëren. Het is niet dat wij de vrijheid van meningsuiting afnemen. We vragen gewoon dat ze dat ondertekenen en respect tonen voor Ieper als Vredesstad. Als ze dat niet doen, dan zullen we de vergunning intrekken. Als ze dan naar de Raad van State trekken en alsnog de IJzerwake mogen organiseren, dan gaan we toezien dat de wetgeving rond racisme en niet-discriminatie wordt nageleefd.”

Lees verder onder de foto.

Burgemeester Emmily Talpe van Ieper. (Foto TOGH)

De burgemeester benadrukt dat er in het vredescharter geen onoverkomelijke eisen gesteld worden. “Als je dat niet onvoorwaardelijk kan tekenen, dan ben je ofwel iets van plan dat niet koosjer is, ofwel is het gewoon koppigheid. Het is een beetje een kat-en-muisspel aan het worden”, zucht ze.

OCAD-verslag gevraagd

Woensdagnamiddag zat de Ieperse burgemeester samen met de hoofdcommissaris van de politiezone Arro Ieper om het politionele rond hele gebeuren voor te bereiden. “We zitten immers met het aspect van de potentiële verstoring van de openbare orde”, aldus Emmily Talpe. “De politie is er al mee bezig sinds de ontwikkelingen begonnen. Zij hebben natuurlijk hun bronnen in de ondergrondse kanalen, waar toch nogal wat ophef is, zowel van linkse als van rechtse zijde. Zij monitoren dat. Ik heb ook opnieuw een OCAD-verslag gevraagd. Dat is een dreigingsanalyse, want of het nu doorgaat of niet, er kunnen altijd betogingen zijn of mensen ter plaatse komen om te protesteren.”

Weggesmeten geld

“Er worden dus voldoende manschappen voorzien. Indien nodig kan de politie nog opschalen. Maar je moet weten: dan zijn dat geen West-Vlaamse agenten meer, maar dan moet de Federale politie komen uit Brussel en dat kost pakken geld. Vorig jaar was het ook al zo met de intrekking van de vergunning van Frontnacht. Ik denk dat er toen over de twee dagen een 120-tal manschappen ingezet werden. Dat is eigenlijk onverantwoord, maar wij moeten zorgen dat er niks gebeurt. Persoonlijk betreur ik dat natuurlijk, want dat kost enorm veel geld aan de belastingbetaler. In mijn ogen is dat weggesmeten geld”, besluit Emmily Talpe. (TOGH)