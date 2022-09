Burgemeester Ruth Vandenberghe na ontvoeringspoging Van Quickenborne: “Tegenwoordig moet iedereen die boven maaiveld steekt, opletten”

Het was serieus schrikken voor waarnemend burgemeester Ruth Vandenberghe, toen ze hoorde dat haar voorganger en titelvoerend burgemeester Vincent Van Quickenborne het doelwit was van een ontvoeringspoging. Ze ziet met lede ogen aan hoe steeds meer politici ten prooi vallen aan bedreigingen. “Het is weerzinwekkend wat er allemaal aan het gebeuren is.”

Sinds vrijdag 23 september verblijft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) met zijn vrouw en twee kinderen onder strenge beveiliging in een safehouse van de politie. De isolatie kwam er door de ontdekking dat er concrete plannen waren om de minister te ontvoeren. Er werd ook een verdachte, geparkeerde auto op 100 meter van het het huis van Van Quickenborne onderschept. In de auto lag er een kalasjnikov en twee pistolen.

De politie zette de buurt rond de woning meteen af. Agenten beschouwen er ieder (stilstaand) voertuig als potentieel gevaar. Elke verdachte beweging wordt nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Voorbijgangers, ook journalisten van deze krant, worden vriendelijk maar kordaat gevraagd de omgeving van het huis van Van Quickenborne te mijden.

Beangstigend gevoel

Voor Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester), die Vincent Van Quickenborne in 2020 opvolgde als waarnemend burgemeester, sloeg het nieuws van de ontvoeringspoging in als een bom. Ze vreest dat de sfeer die de drugsoorlog in Antwerpen teweegbracht nu ook naar Kortrijk is overgewaaid.

“Toen het nieuws binnensijpelde, was ik geschokt en verbaasd. Het is weerzinwekkend dat dit kan gebeuren. Tegenwoordig moet iedereen die zijn hoofd boven het maaiveld steekt al opletten.” De burgemeester had de afgelopen dagen al regelmatig contact met Van Quickenborne, maar in die gesprekken zouden de twee het enkel over professionele zaken gehad hebben. “Over de ontvoeringspoging zelf heb ik hem nog niet gehoord”, aldus Vandenberghe.

Feest van Team Burgemeester

Op het moment dat het nieuws over de ontvoeringspoging bekend raakte, werd alles in gereedheid gebracht voor het ‘Feest van Team Burgemeester’ in Kortrijk Xpo. De organisatie hinkte er even op twee gedachten: het evenement laten doorgaan, of het afgelasten.

Minister Vincent Van Quickenborne sprak de zaal tijdens het Feest van de Burgemeester toe in een videoboodschap. (JF)

“We hebben de hele dag lang getwijfeld of het wel gepast was om in de Xpo te komen feesten. We hielden het nieuws nauwlettend in de gaten.” Die aarzeling lijkt evident. Het ging tenslotte om een serieuze dreiging voor een prominent partijlid van Open VLD: de federale minister van Justitie.

Uiteindelijk werd er enkele uren voordien toch beslist om het feest te laten doorgaan. Van Quickenborne was niet fysiek aanwezig, maar sprak de zaal toe middels een videoboodschap. Premier en partijgenoot Alexander De Croo kwam langs als vervanger en nam ook het woord. “Hiermee gaven we een sterk signaal. We toonden dat we ons niet laten doen. We mogen nooit toegeven aan bedreigingen, van welke aard dan ook”, besluit Ruth Vandenberghe.