Burgemeester Kris Declercq over affaire-Martens: “Hoop dat er correcte regeling komt”

Burgemeester Kris Declercq van Roeselare, die in 2016 de sjerp overnam van Luc Martens, reageert kort op de onthullingen over zijn voorganger. “Ik hoop oprecht dat er, al dan niet gerechtelijk een correcte regeling komt voor alle gedupeerden”, klinkt het.

De verhalen over de West-Vlaamse ondernemers die zich bedot voelen door ereburgemeester Luc Martens zijn huidig Roeselaars burgemeester Kris Declercq (CD&V) niet onbekend. “Enkele burgers spraken mij aan dat zij door Luc Martens werden benaderd voor een lening en problemen ondervonden bij de terugbetaling. Ik raadde hen, zoals gebruikelijk, aan om een raadsman te contacteren”, zegt de burgemeester. Daar bleef het echter niet bij. Declercq zag zich genoodzaakt zijn voorganger te interpelleren. “Gezien ik begin september meerdere geruchten opving, informeerde ik mij bij de heer Martens die me toelichtte en bevestigde dat dit een private aangelegenheid betrof. Ik hoop oprecht dat er, al dan niet gerechtelijk, een correcte regeling komt voor alle gedupeerden”, zegt burgemeester Declercq.

Minimaliseren

Brecht Vermeulen, die namens N-VA in de politiek al de degens kruiste met Luc Martens, was al langer op de hoogte van wat er de voormalige politicus boven het hoofd hing. “Sinds juli had ik de eerste berichten opgevangen, in augustus kwam dan de definitieve bevestiging. Ik ken ook heel wat mensen onder de gedupeerden. Ook een kapitaalkrachtig iemand uit onze partij – maar niet uit Roeselare – is ook naar geld gevraagd geweest door Luc Martens. En toen hij wist dat ik op de hoogte was, heeft hij me benaderd. Om dat niet politiek uit te buiten… Dat gaan wij ook niet doen, het is een privékwestie. Maar wel eentje die afstraalt op de politiek en die zijn partij allicht geen deugd zal doen. Tegen mij minimaliseerde hij wat er aan de hand was, maar het aantal procedures dat nu al lopende is, bewijst dat er toch wel meer aan de hand is. Er zijn ook strafklachten op komst. Ik vind het heel jammer voor hem dat het zover is moeten komen, maar hij heeft het over zichzelf afgeroepen.”

Serviceclubs

Brecht Vermeulen is ook voorzitter van Rotary Mercurius. “Vorige week hadden we een vergadering met de collega’s van Rotary Club Roeselare. Daar hield men zich officieel nog op de vlakte, maar achter de schermen was het wel al te horen. Hij is overigens uit Rotary gezet. Er zijn immers ook leden van beide Rotary-verenigingen die bij de benadeelden zijn”, zegt Vermeulen. Tegenover onze redactie ontkent Luc Martens dat hij uit de serviceclub gezet is. “Ik heb zelf mijn lidmaatschap opgeschort tot de hele zaak uitgeklaard is”, klinkt het.

Volgens Brecht Vermeulen is het duidelijk dat de goegemeente zoiets niet verwacht van een man met die staat van verdienste. “Het is inderdaad triestig dat hij in zo’n onverkwikkelijke zaak is betrokken geraakt. Maar hij kent natuurlijk de truken van de foor. Hij heeft ‘een tong van lintjes’ en kan het goed uitleggen. Toen dat nog toegestaan was, is hij wel vaker met de klakke rondgegaan om campagnes te financieren. Maar hij heeft dus heel wat mensen bedot. Jammer.” (WVS/LK)