Burgemeester Houthulst geeft update over fusieplannen: “Er komt een derde gesprek met Staden en Langemark-Poelkapelle”

Op de jongste gemeenteraad in Houthulst gaf burgemeester Joris Hindryckx (CD&V) op vraag van Kristof Vande Moortel (N-VA) een stand van zaken over de fusiegesprekken tussen Houthulst, Staden en Langemark-Poelkapelle. “Vlaanderen wil stadstaten, maar wij zouden model kunnen staan voor een fusie van dynamische plattelandsgemeenten”, aldus Hindryckx.

Oppositielid Kristof Vande Moortel (N-VA) had enkele maanden geleden in de pers gelezen dat Houthulst gesprekken voert met buurgemeenten Langemark-Poelkapelle en Staden over een eventuele fusie. Op de gemeenteraad vroeg hij wat de huidige stand van zaken is in die gesprekken. “Weten we al waar we staan? Ik dring er toch op aan om de gemeenteraad daarover tijdig te informeren”, benadrukte Vande Moortel.

Oproep Vlaamse regering

Burgemeester Joris Hindryckx (CD&V) wees er op dat eventuele fusieplannen nog heel prematuur zijn. “Meer info kan ik er niet over geven want een fusie is totaal niet aan de orde, maar we kunnen ook niet blind zijn voor de oproep van de Vlaamse regering. Het staat in de sterren geschreven dat er in 2030 verplichte fusies zullen opgelegd worden. Ik vang signalen op dat men het aantal steden en gemeenten wil reduceren tot een derde.”

Samen 30.000 inwoners

Hindryckx gaf aan dat hij het initiatief nam voor de eerste gesprekken. “Ik heb aan de burgemeester aan Langemark-Poelkapelle gevraagd om eens te praten, omdat wij twee gelijkwaardige gemeenten zijn. Vanuit Langemark-Poelkapelle kwam dan de suggestie om ook met Staden te praten. Toeval of niet, maar samen zouden we 30.000 inwoners hebben. Het probleem is echter dat Staden in een andere zone ligt, onder andere voor de brandweer.”

Stadsstaten

“Een mooie fusie is deze zoals Houthulst nu, waar er geen absoluut centrum is en er mooi evenwicht is tussen de verschillende deelgemeenten. Heuvelland is daar misschien nog een mooier voorbeeld. En dan nog zijn de fusies van de jaren zeventig nog altijd niet bij iedereen verteerd. Vlaanderen wil echter stadstaten, maar de enige stad die voor ons dan zou aangewezen zijn in Roeselare. Diksmuide is te klein. Een fusie tussen Houthulst, Langemark-Poelkapelle en Staden zou echter model kunnen staan voor een dynamische landelijke fusiegemeente. Wij zijn alle drie plattelandsgemeenten die niet echt de boerenbuiten op zich zijn, en die alle drie groeien. Over dat narratief willen we een opiniestuk maken.”

Snuffelen

“We hebben al twee keer gesprekken gevoerd hierover, en er komt zeker nog een derde gesprek. Maar voorlopig is het gewoon wat snuffelen. De grote voordelen zien we nu niet, maar in 2030 zullen het wellicht moeten ondergaan. Zullen we dat proberen voor te zijn? Anderzijds: als je nu fusioneert en de verplichte fusie komt er niet, dan ben je de domste”, besloot Joris Hindryckx. (TOGH)