Burgemeester en schepen van Alveringem reageren afwachtend op plan Demir: “Hopelijk alsnog financiële steun voor Stavele !”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft beslist om de ruilverkaveling Izenberge niet op te starten. In de plaats daarvan zal de Vlaamse Landmaatschappij het landbouwlandschap in de omgeving van Alveringem weerbaarder maken voor de klimaatverandering, met focus op water. Burgemeester Liefooghe en schepen Jacques Blanckaert zijn voorlopig sceptisch.

Op het Zandleemplateau van Izenberge, in Alveringem en Lo-Reninge voerde de VLM de voorbije jaren onderzoek naar het nut voor een nieuwe ruilverkaveling. Die zou aansluiten bij de lopende ruilverkaveling Sint-Rijkers. Het plateau wordt begrensd door de Lovaart en de IJzer. Minister Demir heeft beslist om het resterende deel van het zandleemplateau van Izenberge niet via ruilverkavelingen her in te richten. De minister acht de meerwaarde van tijdrovende en arbeidsintensieve ruilverkavelingen onvoldoende groot in dit gebied dat een snelle transitie naar een klimaatbestendig landbouwlandschap nodig heeft. Het IJzerbekken blijkt van alle Vlaamse bekkens het meest droogtegevoelig te zijn, wat de toekomst van de landbouw hypothekeert. De landbouwers in het gebied hadden de voorbije zomers sterk te lijden onder de droogte en bij hevige regenval was er herhaaldelijk wateroverlast, ook in de bebouwde omgeving. Tegelijk heeft de IJzervallei een zeer groot potentieel als waterbergend systeem.

Project

De door de Vlaamse Landmaatschappij reeds opgebouwde terreinkennis zal nu ingezet worden in een nieuw klimaatproject met een ruimere perimeter, waarbij waterzekerheid – watertekort en wateroverlast – centraal staat. Men plant samen te werken met gemeenten, het provinciebestuur, het polderbestuur, het Agentschap Wegen en Verkeer en de VLM. Er zal ook een intense samenwerking opgezet worden met andere experten.

“Gebaseerd op onder andere het expertenadvies van Weerbaar Waterland wordt gewerkt aan de transitie naar een landschapssysteem dat eerst water maximaal vasthoudt in functie van infiltratie, om pas daarna het resterende water te hergebruiken en af te voeren indien nodig”, zegt projectleider VLM Brecht Igodt. “De klemtoon ligt op het bovenstroomse deel van de IJzervallei en het stroomgebied van de Machuitbeek (de Grote Beverdijkvaart) tot aan het Lokanaal. In overleg met de lokale actoren worden maatregelen ontwikkeld om hier sponslandschappen te creëren die op kleine en grote schaal water gaan vasthouden. Zo kan waterbeschikbaarheid en waterveiligheid worden geboden. We moeten dat samen met de landbouwers doen. We hebben ook aandacht voor natuurdoelstellingen, met name voor kwetsbare soorten zoals de bruine kiekendief, de zomertortel en de kamsalamander. De lopende herinrichting van de verkeersas (N8) Ieper-Veurne door het Agentschap Wegen en Verkeer wordt verder ondersteund.”

Reactie schepen

Alveringems schepen van Openbare Werken Jacques Blanckaert (CD&V) reageert afwachtend. “Er staat weinig concreet in dit bericht van de minister. Haar statement is dus moeilijk te beoordelen. Ruilverkaveling vervangen door iets wat omschreven is als landinrichting kan natuurlijk alle kanten uit. Het ziet er ook niet naar uit dat de nieuwe plannen minder tijdrovend zullen zijn dan de vorige. En mocht men beslissen wat de landbouwers nog zullen mogen telen en wanneer ze moeten oogsten, gaan we terug naar de tijd van de Russische kolchozen en dat kan niet de bedoeling zijn.”

“Het gaat vooral om de zone rond de Machuitbeek waar men sponslandschappen gaat creëren (lees onder water zetten). Voor Alveringem denk ik ook aan de overstromingen in Stavele waar Vlaanderen ons in de steek liet, maar waar de gebiedskennis en inzet van de polders Stavele voor meer onheil behoed heeft. Welke oplossingen gaat men ons aanbieden? Dat maakt mij het meest nieuwsgierig. Gezonde grond capteert het best water, verzopen grond – sponzen – niet! En ik denk niet dat de kamsalamander en de kiekendief Stavele zullen beschermen tegen overstroming…”

Reactie burgemeester

Feit is dat het kabinet van minister Demir tot op heden geen (financiële) steun heeft beloofd voor de dijk die Stavele in de toekomst moet beschermen tegen extreme regenval, een ingreep die Alveringem tot 2 miljoen euro dreigt te kosten. Terwijl ook dat duurzaam waterbeheer is.

Burgemeester Liefooghe laat weten dat op vrijdag 7 juli een medewerker van VLM naar het gemeentehuis komt en dat hij tijdens dat overleg de vraag naar eventuele financiële steun voor het project Stavele opnieuw zal stellen. (AB)