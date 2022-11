Brugse gemeenteraad stemt niet in met motie van N-VA rond loonsverhoging voor de politie

Tijdens de Brugse gemeenteraad dinsdagavond vroeg de N-VA fractie de 47 raadsleden tevergeefs om een motie over de politie te stemmen. De oppositiefractie wou de federale regering zo dwingen het sociaal akkoord volledig uit te voeren.

Begin dit jaar kondigde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) trots aan een ‘historisch akkoord’ te hebben gesloten met de politievakbonden. Eén van de aspecten van dit akkoord was loonsverhoging van gemiddeld 5 procent met vooral een nadruk op het verhogen van de laagste lonen.

Geen waardering

Het akkoord was gepland om op 1 januari 2023 in werking te treden. In oktober bleek bij de begrotingsonderhandelingen dat minister Verlinden eenzijdig op het akkoord aan het terugkomen was. De beloofde loonsverhoging zal in 2023 pas voor 45 procent worden toegekend en pas in 2025 volledig worden toegekend.

“Dit is niet alleen een laakbare manier van werken, ook geeft het geen blijk van waardering van de minister richting onze politiemensen. Zij werken hard in vaak moeilijke omstandigheden en met onregelmatige uren en verdienen daarom ons respect”, stelt Geert Van Tieghem (N-VA), die een signaal van erkenning wil geven richting de politiemensen.

Politiek spelletje

Daarom legde deze politieke fractie een motie ter goedkeuring voor aan de voltallige Brugse gemeenteraad, om minister Verlinden en de rest van de federale regering op te roepen om het sociaal akkoord volledig uit te voeren. CD&V, Vooruit, Open VLD, VB en Groen wilden evenwel de motie niet ondersteunen.

“Een politiek spelletje, vanuit Antwerpen gedirigeerd. We hebben geen lessen te leren van N-VA rond de koopkracht van de mensen”, aldus Pascal Ennaert (Vooruit). Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) vulde aan: “De gemeenteraad is hierover trouwens niet eens bevoegd.”