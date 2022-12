Brugse gemeenteraad neemt afscheid van raadslid Dirk Barbier

Voor Dirk Barbier (N-VA) was maandag 19 december de allerlaatste gemeenteraad. Hij wordt na vier jaar opgevolgd door N-VA jongerenvoorzitter Ilse Coopman.

“We zullen u missen, Dirk, u was altijd goedgezind”, zei Annick Lambrecht (Vooruit), voorzitter van de Brugse gemleenteraad.

Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) wees erop dat het afscheidnemend gemeenteraadslid veel oog had voor de medische sector in de coronaperiode én voor de noden van Zeebrugge: “U bent altijd op zeer constructieve manier tussengekomen in de gemeenteraad. Dat siert u!”