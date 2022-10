Brugse gemeenteraad keurt aanpassing van meerjarenplan goed

De Brugse gemeenteraad heeft maandagavond de derde aanpassing van het meerjarenplan goedgekeurd. Om de stadsbegroting in evenwicht te houden heeft Brugge een tijdelijke personeelsstop ingevoerd en worden vanaf volgend jaar de logiestaks en de parkeergeleden verhoogd. De oppositie uitte wel zware kritiek op enkele deelfacetten van het financieel beleid van de stad Brugge.

Tijdens de gemeenteraad bekende financiënschepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) dat de tijdelijke personeelsstop bij de Stad Brugge, voor de duur van zes maanden, en de lineaire besparing van elke stadsdienst met 3 procent onvoldoende is om de stadsbegroting in evenwicht te houden.

“Daarom verhogen we de logiestaks, de parkeertarieven en de museumtickets. Want we wilden Wintergloed, een gratis wandeling voor Bruggelingen en voor bezoekers, de komende winter niet afschaffen. Bovendien stijgen onze investeringen door de verhuis van het Huis van de Bruggeling naar de Minnewater-site met 23 miljoen euro”, aldus de financiënschepen.

Geen spaarpot

Volgens Geert Van Tieghem (N-VA) kan Brugge slechts het hoofd boven water houden dank zij 10 miljoen euro extra dotaties van Vlaanderen én de hard werkende Bruggelingen, die voor extra belastingsinkomsten zorgen. Hij hekelde het feit dat de loonkosten zo veel stijgen, ook bij de vzw Brugge Plus.

“De spaarpot van de stad Brugge bedraagt amper nog 4 miljoen euro. Ooit hadden wij 131 miljoen euro op ons spaarboekje! Brugge verkoopt 53 miljoen euro aan stadseigendommen – een record – waaronder de Poortersloge, die historisch erfgoed is! De stad moet de tering naar de nering zetten. Waarom moet de Stad 1,6 miljoen bloembollen planten? Kan het niet wat zuiniger?”, aldus het oppositieraadslid, dat in de begroting niks terugvond over een fusie met Damme of Zuienkerke: “Dat kan Brugge nochtans 50 miljoen euro opleveren.”

Onvoldoende klimaatinspanningen

Volgens Raf Reuse (Groen) moest er in deze crisisperiode een groot gat dicht gereden worden: “We steunen de indexering van de parkeertarieven en stellen een verhoging van de cruisetaks en de leegstandsbelasting voor. Gelukkig moet de stad geen 5 miljoen euro ophoesten voor de aankoop van landbouwgronden in Sint-Pieters, met het oog op een nieuw voetbalstadion. Want de Raad van State floot dit dossier terug.”

“Wat mij vooral stoort in deze begrotingswijziging, is dat er onvoldoende klimaatinspanningen ingeschreven werden. Brugge beperkt zich tot het klimaatrobuust maken. Nu niks doen, zal op termijn veel geld kosten. Brugge moet klimaatneutraal worden. Het is fout dat de duurzame renovatie van de Biekorf uitgesteld werd, want ook dat is investeren in het klimaat.”

Betaalbare woningen

“Veel Bruggelingen vragen zich af of ze op het einde van de maand de eindjes nog aan elkaar kunnen knopen. Deze energiecrisis toont aan hoezeer Brugge nood heeft aan betaalbare woningen. En waarom is de milieubelasting niet gehalveerd, zoals het stadsbestuur beloofd heeft? We moeten de mensen belonen die slim sorteren”, aldus Raf Reuse.

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) vond dat de personeelskosten enorm wegen op de stadsbegroting: “De aanwervingsstop betekent dus concreet dat Brugge momentel voldoende personeel heeft. De financiënschepen heeft zelf gezegd dat die stop geen impact heeft op de publieke dienstverlening. En war zijn trouwens de besparingen op het politiek bestel? De meeste schepenen hebben nog een tweede of een derde job. Kan het niet met één schepen minder?”

Dit raadslid noemde het Huis van de Bruggeling 4 miljoen euro weggegooid huurgeld: “Dat is een blamage voor de stad. Wij kunnen ons vinden in de indexering van museatickets, de parkeertarieven en het optrekken van de verblijfsbelasting. Maar er is hierover geen overleg geweest met de hotelsector. Overleg is niet de sterkste kant van dit stadsbestuur. Ook met Unizo werd niet gepraat over het autoluw maken van de Steenstraat.”