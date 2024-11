Brugs parlementslid Jasper Pillen volgt presidentsverkiezingen ín de States: “Dynamiek is met niks te vergelijken”

Jasper Pillen, Vlaams parlementslid en nog tot eind deze maand schepen voor Open VLD in Brugge, is momenteel op roadtrip doorheen de Verenigde Staten. Samen met drie vrienden doorkruiste hij al zeven staten en pikte hij verkiezingsrally’s van Harris en Trump mee. “Ik kijk met grote ogen hoe de Amerikanen deze race naar het Witte Huis beleven.”

Jasper Pillen (40) heeft als doorgewinterd politicus al langer een gezonde interesse in het politieke reilen en zeilen aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Sinds vorige donderdag doorkruiste hij met enkele vrienden zeven staten en hield hij ook halt in Wisconsin, Michigan en Pennsylvania. Drie strijdstaten die mee zullen bepalen wie straks president zal worden.

“Het is al bijzonder boeiend geweest”, glundert Jasper. “In Milwaukee in Wisconsin hebben we een verkiezingsrally van Donald Trump bijgewoond, samen met 15.000 andere mensen. In Pittsburgh in Pennsylvania deden we hetzelfde bij Kamala Harris. Zonder meer uniek.”

Microfoon-incident

Pillen zag Donald Trump anderhalf uur speechen. “Waaronder ook het moment dat zijn microfoon dienst weigerde en de technici vanop het podium de huid vol schold. Iets wat uiteraard not done is, maar ik heb wel het gevoel dat onze Europese media te veel focussen op zijn slippertjes.”

“Het viel me op dat hij ook best interessante zaken zei. Zo haalde hij onder andere aan dat de illegale immigratie ook negatieve gevolgen kan hebben voor de Afro-Amerikaanse inwoners van de Verenigde Staten, want die dreigen zo minder kansen op de arbeidsmarkt te krijgen.”

“De gemiddelde Trump-aanhanger is niet zo extreem als we denken. Ik zag vooral mensen en gezinnen die oprecht bezig zijn met de toekomst van hun land”

“De gemiddelde Trump-aanhanger is trouwens niet zo extreem en fanatiek als we bij ons denken. Ik zag vooral mensen en gezinnen die oprecht bezig zijn met de toekomst van hun land en hun koopkracht. Net zoals bij ons.”

Tweepartijenverhaal

Bij Harris zag Pillen dan weer een progressiever publiek. “En ook een pak jongere mensen dan bij Trump. Ik kijk met grote ogen hoe de Amerikanen deze race naar het Witte Huis beleven. Dergelijke rally’s kunnen we bij ons echt niet voor mogelijk houden. De dynamiek die hier hangt, is met niks te vergelijken.”

Al is Pillen dan weer niet meteen fan van het politieke systeem. “Een tweepartijenverhaal, waarbij de winnaar alles meeneemt naar huis, dat zou bij ons niet werken. Al heb je in ons land misschien net te veel partijen, dat is óók een debat waard.”

“Ik zou met lichte tegenzin op Harris stemmen. Het is hallucinant dat de inwoners van een van de belangrijkste landen van deze planeet tussen deze twee kandidaten moet kiezen”

“Als Trump of Harris straks een bepaalde staat winnen, krijgen ze meteen álle kiesmannen achter zich (aantal hangt af van hoeveel inwoners een staat heeft, red.), wat ook niet meteen rechtvaardig is. Enkel in Maine en Nebraska worden die proportioneel verdeeld. Rol die manier van werken over het hele land uit en je hebt een veel eerlijkere verkiezing.”

Ongeziene vibe

Election night brengt Jasper door in Washington D.C. “Bij enkele politieke organisaties waar we onze connecties hebben. Ik zal mee aan de televisie gekluisterd zitten, want ik ben écht benieuwd wie deze zestigste presidentsverkiezingen zal winnen. Op wie ik zou stemmen, mocht ik die kans krijgen? Met lichte tegenzin op Harris.”

“Ik vind het hallucinant dat de inwoners een van de belangrijkste landen van deze planeet tussen deze twee kandidaten moet kiezen. Trump vertoont duidelijk autoritaire trekjes en Harris zou in normale omstandigheden nooit een kans maken om de Democratische presidentskandidaat te zijn. Maar het blijft ongemeen boeiend om alles vanop de eerste rij mee te maken. Ik durf echt niet voorspellen wie het zal halen.”

Vrijdag keert Pillen terug naar België. “Ik zou graag het ongelofelijke enthousiasme van de vele vrijwilligers hier willen meebrengen. Het is prachtig om zien hoeveel mensen zich hier inzetten om deze verkiezingen in goeie banen te leiden. Zowel langs Democratische als Republikeinse kant. De vibe die hier hangt, heb je bij ons niet. Daar kunnen we alleen maar van dromen.”