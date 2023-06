Brugs havenbestuur zal 17 miljoen euro investeren in walstroom voor cruiseschepen

Port of Antwerp-Bruges zal in Zeebrugge 17 miljoen euro investeren in de realisatie van een walstroom installatie in de haven, zodat aanmerende cruiseschepen vanaf 2026 kunnen aansluiten op het elektriciteitsnet van de wal. Dat kondigde burgemeester Dirk De fauw (CD&V) aan tijdens een debat rond cruisetoerisme dinsdagavond in de gemeenteraad. Zijn visie stond wel lijnrecht tegenover die van toerismeschepen Mieke Hoste (Vooruit), die vond dat het cruisetoerisme moet aan banden gelegd worden, omdat het geen grote economische meerwaarde voor de stad Brugge is.

Tijdens de gemeenteraad legden Karin Robert en Raf Reuse (Groen) een studie van Toerisme Vlaanderen naar het cruisetoerisme in Brugge voor aan het stadsbestuur: “Daaruit blijkt dat dit heel weinig economische meerwaarde, maar wel veel vervuiling meebrengt. We pleiten dan ook voor verdere beperkingen op het aantal cruiseschepen in de haven van Zeebrugge.”

Onderzoek

“Een nieuw onderzoek naar cruisetoerisme door Toerisme Vlaanderen komt tot de conclusie dat grote cruiseschepen uitnodigen in Vlaamse havensteden geen goed idee is. Economisch brengt het weinig op en het heeft een negatieve impact op de luchtkwaliteit.”

“In Zeebrugge stoten 51 aangemeerde cruiseschepen zeven keer meer schadelijke zwaveloxiden uit dan alle 57.000 personenwagens die in Brugge zijn ingeschreven. De gezondheid van onze inwoners lijdt dus onder het cruisetoerisme. Daarnaast is er bij de Bruggelingen nauwelijks draagvlak. Maar liefst 57 procent wil minder cruisetoerisme in de binnenstad.

Beperkingen

“Op basis van deze studie vragen wij verdere beperkingen op het aantal cruiseschepen in de haven van Zeebrugge. Het vorige stadsbestuur van Vooruit en CD&V rolde de rode loper uit voor cruiseschepen zonder stil te staan bij de impact op de stad. Men had meer oog voor de cruisemaatschappijen dan voor de gezondheid van de Zeebruggenaars en de leefbaarheid van de binnenstad.”

“Momenteel mogen er maximaal twee cruiseschepen per dag aanleggen in de haven van Zeebrugge. Dat is nog steeds te veel. Er moeten verdere beperkingen komen, in samenspraak met de andere havens in onze omgeving”, aldus Raf Reuse.

“Met de keuze voor minder cruiseschepen kan Brugge inzetten op duurzaam toerisme”, vult Karin Robert aan. “De tijd nemen om een nieuwe plek te leren kennen. Je laten onderdompelen in de geschiedenis, cultuur en gastronomie. De verbinding met de inwoners zoeken. Dat is het reizen van de toekomst. Verblijfs- en congrestoerisme passen perfect in dit plaatje. Daar moeten we als stad op focussen.”

Amper 3 procent

Raadslid Stefaan Sintobin (VB) las het rapport op een totaal andere manier: “Cruisetoerisme is geen belasting voor de stad Brugge. Minister Geert Bourgeois (N-VA) was de architect van het cruisetoerisme, zijn partijgenote Zuhal Demir wil het nu hertekenen. Cruisetoeristen vormen slechts 3 procent van het totaal aantal toeristen in Brugge. Gaan we ook alle bussen tegenhouden? Of politieagenten aan het station zetten om aan de horde toeristen die per trein arriveren te zeggen : neen, je mag het Brugse kot niet in?”

Pol Van Den Driessche (N-VA) juichte het onderzoek van minister Zuhal Demir toe: “Het draagvlak bij de Bruggelingen moet behouden worden. Zonder de eendagstoeristen te verketteren, pleiten we voor de promotie van de meerwaarde toeristen. Maar we mogen onze gouden kip – het toerisme – niet opofferen. Misschien komen dagtoeristen later terug voor meerdere dagen. We moeten het evenwicht bewaren.”

Belasten

Toerismeschepen Mieke Hoste (Vooruit) verwees naar de strategische visie van Brugge inzake toerisme: “Iedereen is welkom in Brugge, maar er is geen promotie meer voor eendagstoerisme. We stimuleren enkel nog meerdaags toerisme, rekening houdend met de draagkracht van de bewoners. Excursionisten in groep zijn belastend: ze komen in grote getale naar Brugge maar overnachten in Brussel of Amsterdam.”

“Ook cruisetoerisme zorgt voor slechts een kleine economische meerwaarde, maar heeft een grote maatschappelijke kost. Belastende vormen van toerisme zouden moeten financieel bijdragen voor het gebruik van onze stad. Die 3 procent kunnen toch een grote impact hebben op de stad: ze zijn op hetzelfde moment op dezelfde plaats. Dat moeten we aan banden leggen, beter managen. In andere Europese steden als Venetië en Barcelona doen ze het al.”

Jean-Marie De Plancke (Open VLD) vindt de vergelijking met Venetië onterecht: “Het gaat om 250.000 cruisetoeristen per jaar die in Zeebrugge aanmeren, ze komen niet allemaal naar Brugge. Men schetst een verkeerd beeld.”

Positief

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) had een andere visie dan zijn toerismeschepen: “We mogen het kind met het badwater niet weggooien. Uit onderzoek van Toerisme Vlaanderen blijkt dat 70 procent van de Bruggelingen positief staan tegenover het toerisme.”

“Er zijn werkpunten. Maar zijn het wel de cruisetoeristen die voor overlast zorgen op straat? Niet elke toerist die achter een paraplu aan loopt, is een cruisetoerist! Die 3 procent zijn excursionisten, niet alleen cruisetoeristen. Enkele jaren geleden meerden er in Zeebrugge 400.000 cruisetoeristen aan, vorig jaar waren het er amper 270.000. De piekmomenten zijn niet in het weekend, wel op woensdag! We hebben een goede overeenkomst met het havenbestuur: er mogen per dag slechts twee cruiseschepen aanmeren.”

“Tien jaar gelden hebben we een mooie cruiseterminal met ABC gebouw laten bouwen. Zullen we dat teniet doen? Dat cruiseschepen de meest vervuilende schepen zijn, is niet waar. Ze betekenen slechts 0,61 procent van het zeevaartverkeer en zijn verantwoordelijk voor amper 2 à 4 procent van de uitstoot. De grootste schepen varen niet langer op stookolie, wel op het veel minder vervuilende LNG.”

Walstroom

“Tegen 2023 worden de haven verplicht om een walstroom installatie te bouwen voor cruiseschepen, zodat ze kunnen connecteren met het elektriciteitsnet aan wal. Zeebrugge zal het al in 2026 doen. Het havenbestuur investeert hierin 17 miljoen euro”, aldus Dirk De fauw.

Als uitsmijter kondigde de Brugse burgemeester en diepgaander onderzoek aan, met vragenlijst voor cruisetoeristen die in Zeebrugge aan wal gaan. Hij wees erop dat het niet allemaal Amerikanen zijn: “De helft zijn Duitsers, daarna komen de Britten. Pas in derde instantie zijn het Amerikanen. De kans dat ze voor meerdere dagen terugkeren naar Brugge is reëel.

Mercedes Van Volcem (Open VLD) voegde er nog aan toe: “Diverse Brugse winkels leven van het cruisetoerisme, je mag hun impact op horeca en handelsleven in Brugge niet onderschatten.”