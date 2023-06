Bruggeling Raphaël Dagrain sticht De Conservatieve Partij en wil deelnemen aan de lokale én federale verkiezingen

Donderdagavond houdt De Conservatieve Partij haar stichtingscongres in het gemeenschapshuis in Sint-Kruis. Het gaat om een initiatief van de Brugse theatermaker Raphaël Dagrain. Hij wil met zijn nieuwe burgerbeweging zowel aan de federale als de lokale verkiezingen deelnemen.

Raphaël Dagrain (29) is geen onbekend figuur in het Brugse. Voor corona stichtte deze gewezen museumassistent het Nieuw Theaterhuis rechtover de stadsschouwburg, maar het initiatief stierf tijdens de pandemie een stille dood. Samen met enkele Waalse kompanen probeerde hij ook al in onze contreien de burgerbeweging van de gele hesjes te lanceren. Maar ook dat lukte niet ten volle.

500 handtekeningen

Inmiddels is hij bediende bij de Belgische Kanselarij geworden en wil hij in de politiek. “Ik heb medestanders in Kortrijk, Ieper en Izegem, maar voer ook onderhandelingen met een Gentse theatermaker om een Oost-Vlaamse lijst op te starten. 500 handtekeningen om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft onze partij al. Voor de federale verkiezingen moet ik volgend jaar enkel nog de handtekeningen van drie uittredende parlementairen hebben”, zegt Raphaël Dagrain.

De Bruggeling heeft zijn politieke visie al neergepend in het maatschappijkritisch boek ‘De Strijd’ en het partijprogramma van De Conservatieve Partij voor de verkiezingen van 2024 is een 37 pagina’s dik pamflet. “Ik voel mij met geen enkele bestaande politieke partij verwant, onze nieuwe partij streeft ernaar om de politiek in ons land, zowel nationaal als lokaal, drastisch te veranderen”, vervolgt Raphaël Dagrain.

Republiek

“De mensen zijn de ruzies, het populisme en de propaganda van de huidige politieke partijen beu. Het is tijd dat onze samenleving bespaart op politici, want zij luisteren niet naar hun burgers. Maximum vijftien ministers en een halvering van de wedden van de parlementairen eisen wij.”

“De bestaande politici polariseren enkel, onze partij noemt zich conservatief, in de zin van: we willen de welvaart in ons mooie land behouden. Daarom pleiten we onder meer voor bindende referenda. We willen trouwens af van de monarchie en België veranderen in een republiek, met een rechtstreeks verkozen president.”

“We voeren de Belgische driekleur in ons logo en pleiten voor nationale eenheid en herfederaliseren, maar als de bevolking zich in een referendum uitspreekt voor een onafhankelijke Vlaamse staat, dan is dat voor ons oké. Belangrijk is om de democratie in haar waarde te herstellen.”

Geen grap

“Trouwens, ook in Brugge loopt er een en ander fout. Een nieuw stadsbestuur moet Brugge teruggeven aan de Bruggelingen. Het huidig college houdt bijvoorbeeld hardnekkig vast aan de lelijke zware kerstcontainers, tegen de wil van de Bruggelingen in. En het autoluw maken van de Brugse binnenstad is vooral goed voor de toeristen”, aldus Raphaël Dagrain.

Is De Conservatieve Partij een grap of een theatrale act? Raphaël Dagrain, die ervan droomt om burgemeester van Brugge te worden, verzekert ons van niet. Hij gaat er prat op dat de leden van deze burgerbeweging uit diverse sectoren komen: ondernemers, mensen uit de theaterwereld, fabrieksarbeiders en vakbondsafgevaardigden. Een aanwezig socialistisch vakbondsman wou evenwel niet op de foto. Hij bleef liever anoniem aan de toog op café zitten….