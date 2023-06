Bruggeling Klaus Vanhoutte is nieuwe nationaal coördinator mensenhandel

De voormalige directeur van de hulporganisatie Payoke Klaus Vanhoutte is sinds 1 juni aan de slag als nationaal operationeel coördinator mensenhandel en mensensmokkel bij justitie. Dat heeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) woensdag aangekondigd in de Kamer.

De aanstelling van een nationaal coördinator was een van de aanbevelingen van de bijzondere commissie die zich de voorbije maanden in de Kamer boog over problematiek van mensenhandel. Die commissie werd opgericht naar aanleiding van de grootschalige uitbuiting die op de Antwerpse Borealis-werf werd vastgesteld.

“Veel vertrouwen in”

De coördinator is sinds 1 juni aan de slag bij justitie, antwoordde Van Quickenborne woensdagmiddag in de Kamercommissie Justitie op een vraag van Vooruit-Kamerlid Ben Segers, die de commissie Mensenhandel voorzat. Het gaat om Klaus Vanhoutte. Hij stond tot het najaar van 2022 aan het hoofd van de vzw Payoke, die zich ontfermt over de slachtoffers van mensenhandel. De hulporganisatie maakte net na het losbarsten van de Borealiszaak bekend niet verder te willen met Vanhoutte, die op dat moment met ziekteverlof was. “Met zijn ervaring en kennis moet hij het vliegwiel worden van een nog solidere aanpaak van het probleem”, aldus Van Quickenborne. “Ik heb daar veel vertrouwen in.”

De minister benadrukte dat de regering ook al een aantal andere aanbevelingen van de commissie heeft uitgevoerd. Het gaat onder meer over een werkgroep rond minderjarige slachtoffers van mensenhandel.

Segers reageerde tevreden. “Ik ben verheugd dat de aanbevelingen van de commissie Mensenhandel geen aanbevelingen in het ijle zijn”, zei hij.