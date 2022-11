Brugge wil UGent ontraden om nog meer studenten te huisvesten in Brugge

Brugge wil onderzoeken of het juridisch mogelijk is om grote spelers als UGent te ontraden om massaal studentenkoten in Brugge te huren. Nu al palmt UGent 154 van de 1517 studentenkoten in Brugge in. Die ‘Brugse’ kotstudenten pendelen dan naar hun leslokalen in Gent….

Maandagavond vroegen oppositieraadsleden Pol Van den Driessche (N-VA) en Stefaan Sintobin (VB) het Brugs stadsbestuur om paal en perk te stellen aan de huur van Brugse koten aan studenten die in Gent studeren. Eerstgenoemde vreest dat er hierdoor op termijn een tekort aan kamers voor studenten van VIVES en Howest zal zijn, laatstgenoemde denkt dat dit de prijzen van de koten zal opdrijven.

Attest?

“In Gent moet je toch een attest hebben dat je aan de unief of een hogeschool studeert, vooraleer je er een kamer mag huren? Kan dit niet in Brugge”, zegt Pol Van Den Driessche. “Howest en Vives dromen van een Brugge met 12.000 studenten. Maar als ze meer studenten willen lokken, moet Brugge hen ook voldoende koten kunnen aanbieden.”

Volgens urbanisatieschepen Franky Demon (CD&V) zijn er momenteel 1517 studentenkoten in Brugge: “Dat zijn er honderd meer dan vorig academiejaar. Er is momenteel in Brugge nog geen tekort aan studentenkamers, maar de druk is aan het verhogen. UGent huurt al 154 kamers aan de Van Ackerpromenade. Als dat cijfer nog verhoogt, voorzie ik wel problemen.”

Dialoog

Studentenschepen Mathijs Goderis (Vooruit) wil binnenkort de dialoog aangaan met UGent en polsen naar de verdere huisvestingsintenties van deze universiteit: “UGent of andere grote spelers een verbod opleggen, kan niet. De vrije markt speelt. Maar we zullen onderzoeken of het juridich mogelijk is om die grote spelers op de huisvestingsmarkt te ontraden. ‘t Zal pionierswerk worden, maar enkel Brugse studenten toelaten – Eigen Volk Eerst – lijkt mij wettelijk niet mogelijk.”