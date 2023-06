Brugge verliest de strijd en 38 miljoen euro subsidies aan Antwerpen voor Vlaams Culinair Centrum: pittig debat in Brugse gemeenteraad

Niet Brugge, wel Antwerpen wordt de locatie van het nieuw Vlaams Culinair Centrum (VCC). Nochtans was het aanvankelijk de bedoeling om met het VCC aan de Godelieveabdij en het Kapucijnenklooster in de Boeveriestraat in Brugge een nieuwe bestemming te geven. Plots wendde Vlaams toerismeminister Zuhal Demir (N-VA) haar steven richting Antwerpen. De Sinjorenstad gaat voor de neus van Brugge lopen met 38 miljoen euro Vlaamse subsidies. Dat feit werd druk besproken tijdens de Brugse gemeenteraad dinsdagavond.

Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) bevestigde ons dat Brugge naast die Vlaamse toelage grijpt. Bjorn Rzoska, fractieleider voor Groen in het Vlaams Parlement, spitte het dossier uit en hekelde de Antwerpse vriendjespolitiek. Een bizarre timing. Volgens Dirk De fauw is die beslissing al twee jaar geleden gevallen. Hij wil liever niet reageren in dit dossier, dat kadert in Veerkracht, het corona-relanceplan van de Vlaamse regering..

Actuele vraag

Vlaams parlementslid en Brugs gemeenteraadslid Stefaan Sintobin (VB) doet het wel. Hij stelt zich ernstige vragen over de gang van zaken en diende een actuele vraag in voor de gemeenteraad van dinsdagavond: “Heeft de Brugse burgemeester hiertegen protest aangetekend? Ik stel voor dat we, als Brugse gemeenteraad, unaniem een motie sturen naar de Vlaamse Regering waarbij we toelichting vragen en een herziening van de beslissing van de Vlaamse Regering ‘eisen’.”

“Dit is echt een dossier waar we, over alle partijgrenzen heen, aan hetzelfde zeel moeten trekken. Smaakhaven moet een heus belevingscentrum worden rond Vlaamse gastronomie, met culinaire standjes, studio’s voor kookprogramma’s en een smaakbar. De bedoeling is om de sector te versterken en internationale toeristen naar Vlaanderen te trekken.”

Geurtje

“Er hangt er een geurtje aan de toewijzing van het project. In februari 2021 mailt minister Demit ‘okidoki’ naar de topman van Toerisme Vlaanderen, waarmee ze het licht op groen zet voor Brugge als locatie, namelijk Sint-Godelieveabdij en Kapucijnenklooster. Maar eind maart 2021 kantelt Demir: plots is het Loodswezen in Antwerpen de beste locatie voor het VCC. Ze heeft in die maand een ontmoeting gehad met Antwerps schepen en partijgenoot Koen Kennis (N-VA)…”, aldus Stefaan Sintobin.

Hij noemt het onverantwoord dat een Vlaams minister bijna 40 miljoen graait voor een voedingscentrum in tijden van toenemende armoede. Raf Reuse (Groen) voegde er nog het volgende aan toe: “Mijn partijgenoot Bjorn Rzoska stelde een opmerkelijk dossier samen. De keuze van Antwerpen roept vragen op, want Brugge is de beste locatie voor het Vlaams culinair centrum. Dit dossier stinkt, Zuhal Demir motiveerde niet eens haar beslissing om dit toe te kennen aan de stad van haar stadsgenoot Bart De Wever. In Brugge zou het project 8 miljoen euro minder gekost hebben.”

Kweekvijver

Annick Lambrecht (Vooruit) dankte haar groene collega voor het uitspitten: “Brugge had de beste troeven en is een kweekvijver van gastronomisch talent. Waarom heeft het college dit zomaar laten passeren? Omdat er geld nodig is voor BRUSK?”

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) antwoordde als volgt: “De beslissing dateert al uit 2021. Er heeft toen geen haan naar gekraaid. Deze discussie moet gebeuren in het Vlaams parlement. We hebben in februari 2021 een mail gestuurd naar de minister, omdat ze een oproep zou uitsturen naar alle steden. We wilden ons kandidaat stellen. Toerisme Vlaanderen zei dat Brugge zich geen zorgen moest maken.”

Ontgoocheld

“Plots kregen we te horen dat het project naar Antwerpen ging. Eerst naar het Vleeshuis, nadien naar het Loodswezen. Toerisme Vlaanderen meldde mij dat het een beslissing van de minister was, bekrachtigd door de Vlaamse regering. We hebben twee jaar geleden onze ontgoocheling verwoord. Toerisme Vlaanderen heeft uiteindelijk Vlaamse middelen gekregen voor de herbestemming van de Godelieveabdij. We blijven niet janken maar gaan vooruit”, aldus Dirk De fauw.

Volgens Pol Van Den Driessche (N-VA), partijgenoot van Zuhal Demir, stond de Godelieveabdij al ingetekend als pilootproject voor de herbestemming als religieus centrum: “Een stilteplek, sober van nature. Zouden culinaire evenementen die sfeer niet verpesten? Dat zal mee gespeeld hebben bij de beslissing van de Vlaamse regering. Brugge wordt trouwens niet stiefmoederlijk behandeld in de toebedeling van Vlaamse centen.