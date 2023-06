Brugge verliest de strijd en 35 miljoen euro subsidies aan Antwerpen voor Vlaams Culinair Centrum

Niet Brugge, wel Antwerpen wordt de locatie van het nieuw Vlaams Culinair Centrum (VCC). Nochtans was het aanvankelijk de bedoeling om met het VCC aan de Godelieveabdij en het Kapucijnenklooster in de Boeveriestraat in Brugge een nieuwe bestemming te geven. Plots wendde Vlaams toerismeminister Zuhal Demir (N-VA) haar steven richting Antwerpen. De Sinjorenstad gaat voor de neus van Brugge lopen met 38 miljoen euro Vlaamse subsidies.

Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) bevestigt ons dat Brugge naast die Vlaamse toelage grijpt. Bjorn Rzoska, fractieleider voor Groen in het Vlaams Parlement, spitte het dossier uit en hekelt de Antwerpse vriendjespolitiek. Een bizarre timing. Volgens Dirk De fauw is die beslissing vorig jaar al gevallen. Hij wil liever niet reageren in dit dossier, dat kadert in Veerkracht, het corona-relanceplan van de Vlaamse regering..

Actuele vraag

Vlaams parlementslid en Brugs gemeenteraadslid Stefan Sintobin (VB) doet het wel. Hij stelt zich ernstige vragen over de gang van zaken en heeft zopas een actuele vraag ingediend voor de gemeenteraad van dinsdagavond: “Ik zal uiteraard toelichting vragen aan het stadsbestuur over deze kwestie en ik zal voorstellen dat we, als Brugse gemeenteraad, unaniem een motie sturen naar de Vlaamse Regering waarbij we toelichting vragen en een herziening van de beslissing van de Vlaamse Regering ‘eisen’.”

“Dit is echt een dossier waar we, over alle partijgrenzen heen, aan hetzelfde zeel moeten trekken. Smaakhaven moet een heus belevingscentrum worden rond Vlaamse gastronomie, met culinaire standjes, studio’s voor kookprogramma’s en een smaakbar. De bedoeling is om de sector te versterken en internationale toeristen naar Vlaanderen te trekken.”

Geurtje

“Er hangt er een geurtje aan de toewijzing van het project. In februari 2021 mailt minister Demit ‘okidoki’ naar de topman van Toerisme Vlaanderen, waarmee ze het licht op groen zet voor Brugge als locatie, namelijk Sint-Godelieveabdij en Kapucijnenklooster. Maar eind maart 2021 kantelt Demir: plots is het Loodswezen in Antwerpen de beste locatie voor het VCC. Ze heeft in die maand een ontmoeting gehad met Antwerps schepen en partijgenoot Koen Kennis (N-VA)…”, aldus Stefaan Sintobin.