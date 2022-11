Brugge verbiedt voortaan thuisslachtingen

Brugge stelt een verbod op thuisslachtingen in het kader van het dierenwelzijn in. Slachtingen voor het Islamitisch Offerfeest moeten bijgevolg uitgevoerd worden in een erkend slachthuis. Dat werd tijdens de Brugse gemeenteraad maandagavond beslist.

Schepen van Dierenwelzijn Mathijs Goderis (Vooruit) wijst erop dat dieren die bestemd zijn voor de slacht zoveel mogelijk pijn, lijden en stress bespaard moeten worden: “Ze moeten, voor zover echt mogelijk in dergelijke context, op een zo diervriendelijk mogelijke manier behandeld worden en moeten voor de slacht verdoofd worden volgens een methode die toegelaten is door de Europese wetgeving.”

“Het correct hanteren van toestellen om te verdoven en te slachten vergt de nodige kennis en vaardigheid. Het risico op incorrect verdoven bij slachten thuis is te hoog. Voor de voedselveiligheid moet ook de hygiëne verzekerd kunnen worden.”

Bloed

“Een slachting gaat daarenboven ook gepaard met een grote hoeveelheid bloed en ander dierlijk afval dat op de juiste manier verwijderd moet worden. Dit alles maakt dat het nagenoeg onmogelijk is om een slachting thuis correct uit te voeren volgens alle wettelijke voorwaarden.”

“Slachtingen voor het Offerfeest worden daarom best uitgevoerd in een erkend slachthuis of op een erkende tijdelijke slachtplaats.”

Gekrijs

“Het zien of aanhoren van het fixeren en doden van dieren (gekrijs, duidelijke tekenen van lijden, doodstrijd en bloed), zeker indien het niet professioneel gebeurt in een thuiscontext, kan bijzonder traumatiserend zijn voor omwonenden, niet in het minst voor kinderen.

“Omwille van al die redenen vraag ik aan de gemeenteraad om mijn voorstel om een algemeen thuisslachtingsverbod in te stellen in Brugge voor alle schapen, geiten, varkens en gekweekt wild voor particulier huishoudelijk verbruik, goed te keuren”, aldus Mathijs Goderis.

Niemand opperde bezwaar tegen dit voorstel. Integendeel, de socialistische schepen oogstte veel lof van oppositieraadslid Nele Caus (N-VA).