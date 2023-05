Brugge krijgt zeven woonparken voor het wonen in het groen. Dinsdagavond heeft de gemeenteraad hiertoe de ruimtelijke uitvoeringsplannen goedgekeurd. Ondanks protest van twee oppositieraadsleden.

“U maakt plannen op maat van de rijke bourgeoisie in plaats van voor inbreiding in woonbuurten te kiezen, door zo’n grote kavels toe te laten”, sakkerde Andries Neirynck (Groen). Geert Van Tieghem (N-VA) vroeg zich af of een feestzaal wel toegelaten is in een woonpark en beweerde dat de Stad nooit opgetreden heeft tegen de geluidsoverlast van salons Lodewijk van Male in Sint-Kruis: “Bovendien wordt een ilegale situatie getolereerd.”

Boom kappen

Urbanisatieschepen Franky Demon (CD&V) antwoordde: “Indien we een boom kappen voor inbreiding, zou de partij Groen ook steigeren! U schopt in alle richtingen! Wat de salons Lodewijk van Male betreft, is het wachten op de afloop van de gerechtelijke procedures. Onze dienst Leefmilieu treedt op: buiten mag er geen muziek meer gedraaid worden en zijn micro’s en zelfs springkastelen uit den boze bij feesten.”

“Het illegale paviljoen in de tuin moet afgebroken worden, dat weet de eigenaar van de feestzaal. Mijns inziens is er een goed compromis bereikt tussen buren en uitbaters van de salons”, aldus Franky Demon.