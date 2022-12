Brugge is in 2023 opnieuw de startplaats van de Ronde van Vlaanderen

De organisatie van de start van de Ronde van Vlaanderen kost Brugge volgend jaar 450.000 euro. “Dat is evenveel als het verlies van Kookeet”, zei Pol Van den Driessche (N-VA) tijdens de Brugse gemeenteraad maandagavond. Eensgezind keurde de gemeenteraad dit agendapunt goed. De Ronde van Vlaanderen vindt plaats op zondag 2 april 2023

Achttien edities lang, van 1998 tot 2016, knalde op de eerste zondag van april, omstreeks 10 uur, het bevrijdende startschot op de Brugse Markt. Waarna de bijna 200 beroepsrenners aan veruit de bekendste klassieker begonnen. “Wat waren wij triest dat de start van de Ronde in 2017 naar Antwerpen verhuisde, een wijziging die mee te wijten was aan de onoplettendheid van het vorige stadsbestuur. Dit verlies voelde als een steek in het hart van veel Bruggelingen en West-Vlaamse wielerfans”, herinnert Pol Van Den Driessche (N-VA) zich nog levendig.

Havenfusie

“Maar wat zijn wij blij dat Vlaanderens Mooiste nu toch weer vanuit de Breydelstad start. Althans de drie komende oneven kalenderjaren. Het is goed dat de beide stadsbesturen, in de slipstream van de onderhandelingen over de havenfusie, deze deal maakten. Ja, dit gaat om veel geld: 450.000 euro voor die ene dag, zondag 2 april 2023. Dat is net zoveel als het verlies dat Kookeet dit jaar neerzette.”

“En de daaropvolgende edities kost dit de Brugse stadskas telkens nog eens 50.000 euro daarbovenop. Toch keuren we vanavond dit punt enthousiast goed. Omdat de Ronde, bovenop het sportieve plezier, vooral ook bijdraagt tot de internationale uitstraling van Brugge.”

Reclamespot

“Honderdduizenden Vlamingen en een veelvoud van buitenlandse kijkers zitten die dag aan hun scherm gekluisterd. De tv-samenvattingen beginnen ook steevast met dat startschot in onze stad. Of anders uitgerekend: voor die prijs kan je geen reclamespot met die reikwijdte betalen. En dan spreken we nog niet over de talloze vermeldingen in de schrijvende pers en via radiozenders.

De internationale sportjournalisten die de Ronde verslaan, zijn al op zaterdag of nog vroeger in onze stad. Om zich voor te bereiden en voorbeschouwingen te maken. Nodig hem, zeker ook de beeldpers, zaterdag al uit voor een korte toer door de stad waarbij je hen enkele van onze mooiste plekken toont.”

“Neem hen mee tot bovenop het Belfort en het Concertgebouw, van waar zij unieke beelden kunnen schieten om hun reportages mee te illustreren. Gratis meegenomen publiciteit. En vergeet niet de Vlaamse Leeuw uit te hangen vanop het Belfort”, gaf Pol Van Den Driessche als suggestie mee.

Raadslid Jean-Marie De Plancke (Open VLD) zei: “Antwerpen pakte ons de Ronde af, omdat die stad nog meer geld bood dan Brugge. Het is de verdienste van schepen Mercedes Van Volcem dat de start afwisselend weer in Brugge en Antwerpen plaatsvindt.”