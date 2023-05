Brenda Bussche stapt in de Spaanse politiek: “Ik werd gevraagd door de burgemeester van Berchules”

In 2012 ruilde Brenda Bussche met haar gezin het stemmige Zerkegem voor het kleine bergdorpje Berchules in Andalusië. Het noodlot sloeg toe bij het jonge gezin, maar nu is enkel Spaanse zon aan de horizon. Tijdens haar afscheidsinterview in februari 2012 sprak ze de visionaire woorden uit ‘misschien ga ik in Spanje ook wel in de politiek’. Nu is het zover.

In 2012 verhuisden Brenda Bussche en haar echtgenoot Filip Markey samen met hun dochters Moira en Roisin naar de Sierra Nevada. Ze liet met haar job als directeur bij Natuur en Bos en haar mandaat als gemeenteraadslid alle zekerheden achter. Het koppel wou een nieuw leven in een mooie streek én een gastenverblijf opstarten: Casa rural El Paraje in het kleine bergdorpje Berchules.

Diagnose

“Met deze stap wilden we letterlijk een andere richting inslaan”, zegt Brenda. Het bleek echter geen evident verhaal. Als gezin beleefden we er heel mooie jaren. Maar in juni 2015 is Filip ziek geworden en dat ging zeer snel. De diagnose was bikkelhard: lymfeklierkanker.’’

Brenda zette na het overlijden van haar man met hulp van familie en van haar nieuwe Spaanse vriendenkring de bed & breakfast verder. Zo leerde ze enkele jaren geleden haar nieuwe partner Juan kennen. En wat later diende ze nog een coronacrisis te doorstaan. Anno 2023 herleeft de casa rural en is Brenda meer dan ingeburgerd in de lokale gemeenschap. Wat ze voorspelde tijdens haar afscheid, komt nu uit. Ze stapt in de Spaanse politiek.

Vierde

“Sinds 2000 stond ik op de lijst van Sp.a, tijdens de periode 2006 tot 2012 was ik gemeenteraadslid. Nu ben ik gecontacteerd door de huidige burgemeester, die zelf niet wist dat ik een politiek verleden had in mijn land van oorsprong. Hij zag gewoon iets in mij”, lacht Brenda. “Nu sta ik op de lijst van de socialisten, de “psoe”. Deze partij heeft nationaal de macht, met premier Sànchez, en is ook in Berchules de grootste partij. Ik sta vierde op de lokale lijst, dat is best wel hoog. De burgemeester gelooft immers dat ik een essentiële bijdrage kan leveren. Grote kans dus dat ik straks een zetel verwerf in de gemeenteraad van Berchules. Niet als oppositielid, zoals in Jabbeke, maar deel uitmakend van de beleidspartij.”

“Uiteraard wil ik vanuit mijn Belgische achtergrond maar ook met mijn ervaringen in dit nieuwe leven een aantal zaken realiseren. Natuur, landbouw en toerisme in het park van de Sierra Nevada doen samengaan, staat voor mij hoog op de agenda. Dat is niet evident als ik zie welke moeilijkheden ik heb om naast de b&b ook tomaten te mogen kweken. Deze mooie regio biedt zoveel kansen, ik wil deze mogelijkheden helpen ontwikkelen.” (PA)