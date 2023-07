Bredene bespreekt statiegeldproject, Parkbos en uitbreiding strandposten tijdens bezoek Vlaams minister Zuhal Demir

Vlaams minister Zuhal Demir was woensdag te gast in Bredene. De minister kwam er, op uitnodiging van burgemeester Steve Vandenberghe, praten over een aantal projecten die vanuit de Vlaamse overheid in Bredene aandacht verdienen.

Eén van de belangrijkste projecten voor de komende jaren in Bredene is de ontwikkeling van een nieuwe groene zone op de rand van de gemeente. “Het gemeentebestuur is al zeer lang vragende partij om het Parkbos aan te leggen. De plannen voor de aanleg van een Parkbos in de zone tussen de Groenendijkstraat, Spuikom, Polderstraat en Vicognewijk liepen de voorbije jaren vertraging op door de verwerving van gronden. Er is in 2006 al een klein gedeelte aangeplant, maar het bos moet een groene long worden met een ecologische en recreatieve meerwaarde”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe.

Bredene nam de voorbije maanden het initiatief om samen met de Vlaamse Landmaatschappij de plannen van het Parkbos een nieuw elan te geven. Het is dus de bedoeling dat het huidige ‘Kom Op Tegen Kanker’-bos in Bredene wordt uitgebreid met 13 hectare bos en 4 hectare natte weilanden. “Om de uitbreiding mogelijk te maken, hebben we het belang ervan aangetoond aan de minister. De minister liet ook weten dat voor deze groene zone budgetten voorzien zijn”, verduidelijkt burgemeester Vandenberghe.

Beachbars en strandposten

Tijdens het bezoek besprak het gemeentebestuur met minister Demir ook de mogelijkheid tot uitbreiding van de strandposten, waar Bredene ter hoogte van strandpost 2 een nieuwe reddersgebouw wil plaatsen en tegelijkertijd ook de beachbars een nieuwe dynamiek wil geven. “We beschikken in Bredene over een unieke duinenrij, maar willen onze strandposten een nieuwe en moderne uitstraling geven. Andere kustgemeenten die over veel minder duinen beschikken, hebben hier veel meer mogelijkheden. Maar wij vragen helemaal geen grote uitbreiding. Alles moet en kan in harmonie met onze kuststrook gebeuren en dat hebben we ook aan de minister gezegd”, geeft burgemeester Vandenberghe aan.

Statiegeldproject als model voor Vlaanderen

Momenteel loopt in Bredene opnieuw een statiegeldproject en Bredene is vragende partij om dit definitief en overal in Vlaanderen in te voeren. Minister Demir is bevoegd voor deze materie en Bredene bracht tijdens haar bezoek het statiegeldproject in Bredene ter sprake. “We hebben de minister getoond hoe het kan en eigenlijk zou moeten. Ze weet dat we als bestuur een hevig voorvechter zijn in de strijd tegen zwerfvuil en plasticvervuiling op onze stranden in de zee. Net omdat we er zo sterk mee geconfronteerd worden. Het is mooi dat de minister ons engagement heeft gezien tijdens dit plaatsbezoek”, geeft burgemeester Steve Vandenberghe aan.